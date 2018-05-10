Федеральная сеть меховых салонов закрыла крупнейший магазин в Екатеринбурге

Екатеринбурге закрылся элитный салон кожи и меха Capitol, который проработал в самом центре города 6 лет. Теперь на его месте откроется салон бытовой техники. Международная сеть салонов кожи и меха Capitol закрыла свой крупнейший магазин в Екатеринбурге расположенный по адресу улица 8 Марта, 8в в ТЦ «Центр Моды», пишет УрБК . Двухэтажное помещение площадью почти 1 тыс. кв. м. сейчас пустует, но на витринах уже появилась новая реклама, которая намекает, что в скором времени здесь откроется салон бытовой техники и электроники.

Согласно официальному сайту сети магазинов Capitol, в Екатеринбурге у бренда осталось две торговые точки, которые расположены в ТРЦ «Алатырь» и ТРЦ «Гринвич». Напомним, что помещения на 8 Марта, 8в меховой салон занимал с сентября 2012 г. С тех пор бессменным соседом элитного мехового салона был «McDonalds»

Одним из последних крупных закрытий магазинов в Екатеринбурга стало прекращение работы крупнейшего спортивного гипермаркета «Спортмастер», который располагался на Вайнера, 48. Магазин спортивных товаров сделал выбор в пользу ТРЦ «Гринвич», а опустевшие 3,6 тыс. кв. м. в ТРЦ «Эльдорадо» до сих пор стоят без арендатора.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказывали, что рынок стрит-ритейла в Екатеринбурге постепенно оживает: арендные ставки восстанавливаются. Как рассказывал DK.RU глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, на рынке также наблюдается ротация среди арендаторов:

В последние несколько лет, в крупных городах растет число кондитерских, баров, ресторанов и др. Радует то, что число барбершопов рядом с моим домом скоро обгонит число алкомаркетов и сравняется с «Пятерочками». Печалит то, что не все заведения закрепляются — наверное, 30-40% закрывается не проработав года. Ротация арендаторов, смена форматов и направлений торговли в стрит-ритейле достаточно высокая — предприниматели пробуют и тестируют разные идеи. Понятно, что общественное питание, уличная торговля и сфера услуг растут там, где есть платежеспособный спрос. Но есть и другие факторы, и связаны они с уровнем развития рынка недвижимости, строительством новых современных объектов и перераспределением торговых операторов.

Как ранее писал DK.RU, в конце прошлого года арендные ставки в сегменте стрит-ритейл в Екатеринбурге стабилизировались, а до этого падали довольно серьезно — на 35% в среднем по городу. Цены продажи помещений на первых этажах искали своего покупателя — доходность по многим проектам не была очень высокой, аналитики констатировали, что резервы для снижения стоимости метров еще есть.