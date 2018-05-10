Более 35 тыс. жителей Ленинского района приняли участие в праздновании Дня Победы

Жители Ленинского района Подмосковья 9 мая отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в различных праздничных мероприятиях — митингах, возложениях венков, шествии «Бессмертного полка» — приняли участие порядка 35 тысяч жителей муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В годы Великой Отечественной войны почти 33 тысячи жителей Ленинского района ушли на фронт. Они участвовали в боях под Москвой , прорывали блокаду Ленинграда , форсировали Одер и Днепр, дошли до Берлина. Около 11 тысяч солдат не вернулись с полей сражений.

«Девятое мая — особый день для нашего народа. Ровно 73 года назад закончилась Великая Отечественная война, самая страшная и кровопролитная в истории. В этот день жители Ленинского района отдали дань памяти погибшим и сказали «спасибо» ветеранам за их Великую Победу. В праздновании Дня Победы приняли участие более 35 тысяч жителей Ленинского района», — отмечается в сообщении.

Отмечать годовщину окончания войны в муниципалитете начали задолго до 9 мая. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла общественно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в которой было задействовано более тысячи волонтеров. В преддверии праздника состоялись встречи и чествование ветеранов Великой Отечественной войны, а также традиционный смотр песни и строя «Салют, Победа».

8 мая во дворце спорта «Видное» для ветеранов прошел большой праздничный концерт. На сцене выступили творческие коллективы района с песнями военных лет, театрализованными композициями и танцевальными номерами. Перед началом у гостей была возможность посетить интересные интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Праздник 9 мая в Ленинском районе традиционно начался с благодарственного молебна и панихиды в Георгиевском храме. В 9:00 на Аллее Славы в Видном состоялся митинг и торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. С поздравлениями выступили глава Ленинского района Олег Хромов , председатель районного совета депутатов Валерий Венцаль, ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский, благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин и учащиеся образовательных учреждений района.

«Сегодня в нашем районе живут 1,2 тысячи ветеранов, в том числе 890 тружеников тыла, 80 участников боевых действий. Среди них Борис Харитонович Канельский — освобождал Западную Украину, Варшаву и штурмовал Берлин, Николай Федорович Ефремов — бывший узник фашистских концлагерей, награжден уже в мирное время орденом Мужества за спасение экипажа линейного корабля «Новороссийск» — награда его нашла через 45 лет! Вениамин Петрович Андреев — кадровый военный, участвовал в освобождении Заполярья, Анна Степановна Талызина — участница битвы под Москвой и многие другие. Несмотря на преклонные годы, они по-прежнему в строю, ведут большую патриотическую работу с молодежью. Они–наша гордость и слава!» — отметил Хромов.

В ходе митинга в Видном в ряды Юнармии были приняты ученики Бутовской школы №2, а потом по Советскому проезду торжественным маршем прошли воинские подразделения и финалисты районного смотра песни и строя, а также участники акции «Бессмертный полк» с фотографиями своих родных. Всего в акции приняли участие более 10 тысяч жителей, в числе которых был и Олег Хромов.

Еще одной доброй традицией в районе является коллективное фотографирование ветеранов и просмотр в прямом эфире трансляции военного парада с Красной площади в большом зале кинотеатра «Искра».

В течение всего дня во всех поселениях Ленинского района для жителей работали интерактивные площадки, полевые кухни и выступали творческие коллективы. Завершился праздник красочным фейерверком.