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Де Лаурентис и Сарри поговорят о будущем тренера на следующей неделе
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Де Лаурентис и Сарри поговорят о будущем тренера на следующей неделе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что собирается встретиться с главным тренером команды Маурицио Сарри на следующей неделе и поговорить о будущем 59-летнего специалиста.
— Будет ли Сарри здесь перед началом следующего сезона? Я надеюсь, — приводит Football Italia слова Де Лаурентиса. — У меня явно меньше сомнений насчет этого, если журналисты задают такие вопросы, однако я никого не могу удерживать насильно. Мы встречаемся на следующей неделе, но не волнуйтесь, я спокоен. Правильный тренер? Я выбрал Сарри лично, против советов большинства людей.
Ранее сообщалось, что интерес к итальянцу проявляет «Челси».
Сарри тренирует «Наполи» с 2015 года. В текущем розыгрыше серии А за два тура до конца неаполитанцы занимают второе место, практически потеряв шансы на чемпионство.
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