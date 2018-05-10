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Албегов возглавил рейтинг градоначальников Северного Кавказа
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Албегов возглавил рейтинг градоначальников Северного Кавказа 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 10 мая — Sputnik. Глава столицы Северной Осетии Борис Албегов возглавил медиарейтинг первых лиц столиц Северо-кавказского федерального округа за апрель текущего года, сообщает пресс-служба АМС Владикавказа.
На втором и третьем местах списка расположились главы Ставрополя и Махачкалы.
Рейтинг составляется независимой российской исследовательской компанией в области СМИ «Медиалогия» посредством медиа-анализа базы, включающей более 44 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Составители рейтинга отмечают такие новости СМИ с участием Албегова, как обновление отрезка улицы Х. Мамсурова от пр. Коста до Кесаева и очередной прием граждан.
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