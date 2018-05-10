Албегов возглавил рейтинг градоначальников Северного Кавказа

Махачкалы. На втором и третьем местах списка расположились главы Ставрополя

Рейтинг составляется независимой российской исследовательской компанией в области СМИ «Медиалогия» посредством медиа-анализа базы, включающей более 44 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Составители рейтинга отмечают такие новости СМИ с участием Албегова, как обновление отрезка улицы Х. Мамсурова от пр. Коста до Кесаева и очередной прием граждан.