Россия на «Евровидении»-2018: кто защищает честь страны и с кем придется соперничать

Российская певица Юлия Самойлова 10 мая начнет свой путь на конкурсе «Евровидение»-2018. Песня называется «I won’t break», что можно перевести как «меня не сломить». Ivbg.ru рассказывает о главных конкурентах российской артистки и показывает клипы всех соперников Юлии

В этом году в конкурсе вновь споет победитель «Евровидения»-2009 Александр Рыбак . Норвежец с белорусскими корнями исполнит песню «That’s how you write a song». Рыбак считается главным фаворитом финала, который пройдет 12 мая в Португалии . Хорошие шансы имеет швед Бенджамин Ингроссо, который споет композицию под названием «Dance you off».

Молдавскую группу «ДоРеДос» спродюссировал Филипп Киркоров . А украинский певец Меловин на сцене восстанет из гроба-рояля.

Сербии, Дании, Нидерландов, Польши, Венгрии, Сан-Марино, Грузии, Словении и Франция, Великобритания, Испания и За выход в финал поборются представители Румынии Мальты , Венгрии, Латвии Черногории . Первые десять финалистов определились 8 мая. Представители «большой пятерки, Италия Германия , попали в финал автоматически. Как и страна-хозяйка Португалия.

Как прошел первый полуфинал

Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Белоруссии и Азербайджана. Первый полуфинал прошел в Лиссабоне 8 мая. В финале оказались Кипр Ирландия . Отметим, что в решающий этап конкурса не прошли артисты из Армении

Участники второго полуфинала

Россия , Юлия Самойлова — I Won't Break

https://youtu.be/bgBwbr_fUxA

Норвегия , Александр Рыбак — That's How You Write A Song

https://youtu.be/oicLsTZRp28

https://youtu.be/J4XZxbrvepw

https://youtu.be/ZNflc1Zcw2A

Румыния, The Humans— Goodbye

https://youtu.be/Q1zPlS8Z0TM

Сербия, Саня Илич & Balkanika — Nova

https://youtu.be/WkOFnIjGrkw

Сан-Марино, Джессика и Дженнифер Бренинг — Who We Are https://youtu.be/ZNflc1Zcw2A

Дания, Расмуссен — Higher Ground

https://youtu.be/XeraDSzu0nw

Нидерланды, Waylon — Outlaw In 'Em https://youtu.be/8TowcElmyek

Грузия, Iriao — For You https://youtu.be/GLIXRnQF2_Y Польша, Gromee и Лукас Мейер — Light Me Up https://youtu.be/yfUJ2eDm6ng

Мальта, Кристабель — Taboo

https://youtu.be/oyrC8jJ8eb8

Венгрия, AWS — Viszlát Nyár

https://youtu.be/vGXgp67qyHI

Швеция , Бенджамин Ингроссо — Dance You Off https://youtu.be/U2UmYBkszOA

Латвия, Лаура Риззотто — Funny Girl

https://youtu.be/jF18aRD6p90

Черногория, Ваня Радованочич — Inje

https://youtu.be/qxJoxbo9lCQ

Словения, Леа Сирк— Hvala, ne!

https://youtu.be/hCbpNavsANE

Украина , Меловин — Under The Ladder

https://youtu.be/4jbF7o8yqnc