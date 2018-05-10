Россия на «Евровидении»-2018: кто защищает честь страны и с кем придется соперничать 

Российская певица Юлия Самойлова 10 мая начнет свой путь на конкурсе «Евровидение»-2018. Песня называется «I won’t break», что можно перевести как «меня не сломить». Ivbg.ru рассказывает о главных конкурентах российской артистки и показывает клипы всех соперников Юлии
В этом году в конкурсе вновь споет победитель «Евровидения»-2009 Александр Рыбак. Норвежец с белорусскими корнями исполнит песню «That’s how you write a song». Рыбак считается главным фаворитом финала, который пройдет 12 мая в Португалии. Хорошие шансы имеет швед Бенджамин Ингроссо, который споет композицию под названием «Dance you off».
Молдавскую группу «ДоРеДос» спродюссировал Филипп Киркоров. А украинский певец Меловин на сцене восстанет из гроба-рояля.
За выход в финал поборются представители Румынии, Сербии, Дании, Нидерландов, Польши, Венгрии, Сан-Марино, Грузии, Мальты, Венгрии, Латвии, Словении и Черногории. Первые десять финалистов определились 8 мая. Представители «большой пятерки, Италия, Франция, Великобритания, Испания и Германия, попали в финал автоматически. Как и страна-хозяйка Португалия.
Как прошел первый полуфинал
Первый полуфинал прошел в Лиссабоне 8 мая. В финале оказались Кипр, Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия. Отметим, что в решающий этап конкурса не прошли артисты из Армении, Белоруссии и Азербайджана.
Участники второго полуфинала
Россия, Юлия Самойлова — I Won't Break
https://youtu.be/bgBwbr_fUxA
Норвегия, Александр Рыбак — That's How You Write A Song
https://youtu.be/oicLsTZRp28
Молдавия, ДоРеДос — My Lucky Day https://youtu.be/pKLKeVC-9Y4 Австралия, Джессика Маубой — We Got Love
https://youtu.be/J4XZxbrvepw
https://youtu.be/ZNflc1Zcw2A
Румыния, The Humans— Goodbye
https://youtu.be/Q1zPlS8Z0TM
Сербия, Саня Илич & Balkanika — Nova
https://youtu.be/WkOFnIjGrkw
Сан-Марино, Джессика и Дженнифер Бренинг — Who We Are https://youtu.be/ZNflc1Zcw2A
Дания, Расмуссен — Higher Ground
https://youtu.be/XeraDSzu0nw
Нидерланды, Waylon — Outlaw In 'Em https://youtu.be/8TowcElmyek
Грузия, Iriao — For You https://youtu.be/GLIXRnQF2_Y Польша, Gromee и Лукас Мейер — Light Me Up https://youtu.be/yfUJ2eDm6ng
Мальта, Кристабель — Taboo
https://youtu.be/oyrC8jJ8eb8
Венгрия, AWS — Viszlát Nyár
https://youtu.be/vGXgp67qyHI
Швеция, Бенджамин Ингроссо — Dance You Off https://youtu.be/U2UmYBkszOA
Латвия, Лаура Риззотто — Funny Girl
https://youtu.be/jF18aRD6p90
Черногория, Ваня Радованочич — Inje
https://youtu.be/qxJoxbo9lCQ
Словения, Леа Сирк— Hvala, ne!
https://youtu.be/hCbpNavsANE
Украина, Меловин — Under The Ladder
https://youtu.be/4jbF7o8yqnc