Дмитрий Азаров: Обращения от ветеранов у глав муниципалитетов должны быть в абсолютном приоритете

Ранее, 28 апреля, глава региона Дмитрий Азаров дал поручение руководителям всех муниципалитетов в срок до 7 мая провести ревизию обращений ветеранов, отчитаться об их выполнении с детализацией по каждому обращению, а также по тем вопросам, к решению которых необходимо подключиться региональным властям.

Дмитрий Холин доложил, что сегодня на территории Самарской области проживает 1927 участников Великой Отечественной Войны и 29 768 ветеранов, большинство из которых труженики тыла. С 1 января текущего года в органы власти поступило 882 обращения, из которых удалось решить 656. В работе остаются 220 обращений.

В основном просьбы касаются обеспечение жильем, проведение ремонта в жилых помещениях, устройство придворовых территорий, обустройство подъездов, оказание медицинской помощи. Отдельно для Самары характерным являются обращения по предоставлению земельных участков ветеранами. Отдельно Дмитрий Холин обратил внимание на процент проработки обращений в разных муниципалитетах.

В некоторых муниципалитет процент решения вопросов гораздо ниже среднего по области. Дмитрий Холин отметил, что в ближайшее время будет проведен не только числовой, но и содержательный системный анализ обращений по каждому муниципалитету. Также будут разработаны пути решения обозначенных проблем.

Со своей стороны глава региона Дмитрий Азаров акцентировал, что каждого главы муниципального образования обращения от ветеранов должны быть на особом контроле.

"Обращения от ветеранов должны быть у глав в абсолютном приоритете. Необходимо создать отдельный реестр обращений и проводить ежеквартальный контроль за их исполнением. Если мы даем слово защитникам Отечества, значит мы должны его выполнять", — сказал Дмитрий Азаров.