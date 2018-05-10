Полицейские Хорошево-Мневников приняли участие в акции «Сирень Победы» 

Сотрудники полиции района Хорошево-Мневники приняли участие в акции «Сирень Победы».
— Во дворе дома 25 на улице Народного Ополчения, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники полиции совместно с представителями общественности и депутатом Московской городской думы Олегом Сорокой высадили кусты сирени. Участники мероприятия раздали всем ветеранам георгиевские ленточки, которые они торжественно повязали на высаженную сирень, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
Активное участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы, принимал начальник ОМВД по району Хорошево-Мневники полковник полиции Алексей Кориненко и личный состав отдела. (ео)