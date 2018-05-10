Ещё
Полицейские Хорошево-Мневников приняли участие в акции «Сирень Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские Хорошево-Мневников приняли участие в акции «Сирень Победы» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники полиции района Хорошево-Мневники приняли участие в акции «Сирень Победы».
— Во дворе дома 25 на улице Народного Ополчения, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники полиции совместно с представителями общественности и депутатом Московской городской думы Олегом Сорокой высадили кусты сирени. Участники мероприятия раздали всем ветеранам георгиевские ленточки, которые они торжественно повязали на высаженную сирень, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
Активное участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы, принимал начальник ОМВД по району Хорошево-Мневники полковник полиции Алексей Кориненко и личный состав отдела. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В парке «Ветеран» Хорошево-Мневников отпразднуют День Победы Встреча главы управы района Хорошево-Мневники с жителями пройдет 16 мая Центр «Мои документы» в Хорошево-Мневниках будет закрыт 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение993
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала
Клейменов больше не будет вести программу «Время»89
Асад ответил Трампу на оскорбление52
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение