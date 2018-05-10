Режиссер «Агента национальной безопасности» скончался после ДТП

Teleprogramma.pro сообщала ранее, что Эрнест Ясан 28 апреля вместе со своими домашними питомцами направлялся на дачу на собственном автомобиле. Внезапно в машину врезалась «Ауди». Удар был такой силы, что Ясан не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства, ему потребовалась помощь спасателей. Режиссер был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга . Медики диагностировали у Ясана сотрясение мозга, многочисленные переломы и гематомы, потребовалась срочная операция.

К несчастью, в четверг, 10 мая, жизнь режиссера трагически оборвалась. Об этом сообщили его родственники.

«Ему все-таки было 82 года — а там перелом восьми ребер, ушиб легкого, ушиб сердца, сотрясение мозга. На фоне этого образовался микроинсульт. Плюс перелом тазовых костей. Вчера вечером нам позвонили из реанимации и сообщили, что ему резко стало плохо. Они предприняли все реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, сердце не выдержало», — поделился с журналистами зять мужчины Николай Гулинов и добавил, что Ясан завещал его кремировать. Похороны режиссера скорее всего состояться 14 мая, — сообщает Пятый канал.

Отечественному зрителю Эрнест Ясан знаком как режиссер многочисленных фильмов и сериалов. В том числе: «Агент национальной безопасности», «Крот», «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и многих других.