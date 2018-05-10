Саркози и ислам

В открытом письме, которое подписали около 300 человек, в том числе бывший президент Франции Саркози, содержится призыв к исключению некоторых аятов из Корана!

Словно стоит им только захотеть — так и будет; словно мусульмане согласятся с этим, даже если сделать это возьмется кто-то из их единоверцев!

Типичное якобинское представление…

Робеспьер и его соратники, посчитавшие, что, если политическим решением заменить Библию и Церковь «поклонением разуму», то все признают это, толкнули Францию к кровавым конфликтам на почве «религия — светскость», которые не утихали сто лет… Теперь они с таким же недомыслием обращаются к священной книге мусульман.

Подстрекают друг друга

В июне 2016 года, когда в одном из пригородов Парижа была закрыта мечеть на основании распространения «радикального ислама», также возникли споры. Тогда президент Франции Олланд, пригласив в Елисейский дворец главного имама Парижа, сделал успокаивающие заявления, и имамы опубликовали манифест, осуждающий насилие.

Тем временем Саркози, названный журналом «Экономист» (The Economist) «маленьким человеком», всегда проводил популистскую политику, сопряженную с враждебностью к туркам и исламу.

Когда Саркози, идя на выборы президента во второй раз, опять выступил с немыслимыми заявлениями, такими как «Франция страдает от тирании меньшинств», его соперник Ален Жюппе (Alain Juppe) предупредил, что такое поведение «может втянуть Францию в гражданскую войну».

Такие фанатичные исламофобы, как Саркози или Андерс Граверс (Anders Gravers), раздувают радикально-салафитские и джихадистские настроения в исламском мире.

Но джихадисты тоже подстрекают их — совершая кровавые акции!

Антисемитизм во Франции

В пресловутом открытом письме в качестве аргумента приводится тот факт, что в 2017 году во Франции было совершено 93 антисемитских преступления. Сколько таких преступлений совершили мусульмане — мы не знаем. Но, согласно заявлению французской еврейской общины от 27 марта 2018 года, «с 2000 года на почве антисемитских настроений было убито 11 евреев».

Самым жестоким из этих убийств была расправа над пережившей нацистскую тиранию 85-летней Мирей Кноль (Mireille Knoll), которой было нанесено несколько ножевых ранений, после чего ее тело было сожжено.

У евреев, как у каждого человека, тоже есть право жить в безопасности.

Убийцы могут появляться как среди последователей любой религии, так и среди мусульман, но это не значит, что мусульмане виновны во всех антисемитских расправах во Франции.

Разве французский маршал Петен (Petain), пособник гитлеровских массовых убийств, был мусульманином?!

Франция — страна, в которой, помимо бывшей нацистской Германии , антисемитизм получил наибольшее распространение.

Коран все тот же Нет такого «антисемитизма», который перешел бы к мусульманам из Корана и истории. Историк еврейского происхождения Бернард Льюис (Bernard Lewis) пишет о том, что «антисемитизм» — творение Европы, в мусульманских империях евреи жили в спокойствии и безопасности, чувствовали внимание и благожелательное отношение к себе.

В те времена Коран был тем же Кораном.

И радикальный исламизм, и антисемитизм были спровоцированы территориальными захватами Израиля вопреки резолюциям ООН и бесчинствами с его стороны. Раньше этого не было.

Конечно, все эти реалии не отменяют вины мусульман. Исламский мир дает миру ужасающий сигнал не только своей отсталостью, но и тем, что мусульмане убивают друг друга гораздо больше, чем христиане, иудеи, и тоже провоцирует исламофобию.

По выражению бывшего главы Управления по делам религии, профессора Мехмета Гёрмеза (Mehmet Görmez), все это «бросило тень на вселенское понимание права и справедливости в исламе, его посыл о любви, сострадании и милосердии, затормозило движение цивилизации, послужило поводом для возникновения исламофобских страхов в западном мире».

Мусульмане должны понимать Коран, включая его «сокровенный смысл», и не смешивать разные временные эпохи.