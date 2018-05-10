Климов предложил ввести уголовное наказание за вмешательство в выборы 

За вмешательство в российские выборы могут ввести уголовную и административную ответственность. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передаёт РИА «Новости».
«Наша комиссия неоднократно обсуждала подобные меры. Противодействовать попыткам нарушения нашего электорального суверенитета нужно системно. Я бы предложил не только не пускать представителей таких НКО в Россию и замораживать их активы, но и предусмотреть уголовную и административную ответственность за вмешательство в наше избирательное право», — сказал Климов.
Ранее члены фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий признавать нежелательными иностранные организации, если они нарушают запрет на влияние на выборы в России. Изменения предлагается внести в часть 1 статьи 31 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».