Общение на языке жестов. Как произвести хорошее впечатление на собеседника 

Каждому знакомо чувство волнения перед важной встречей или разговором, особенно если до этого собеседники не были знакомы. Как произвести впечатление на собеседовании, деловой беседе, первом свидании при помощи простых жестов и манере общения? Об этом рассказывает психолог Людмила Артемьева.
«Эти глаза напротив»
Чтобы произвести хорошее впечатление на человека, необязательно сразу же пытаться блеснуть перед собеседником интеллектом или рассказывать ему о своих достижениях, утверждают психологи. Такого напора никто не оценит и, скорее всего, на встречу — будь это романтическое свидание или обсуждение делового контракта — вас уже не позовут. По словам экспертов, решающую роль при знакомстве играет не столько внешний вид человека, сколько его поведение и манера общения.
«Есть такой термин в психологии — нейролингвистическое программирование, — объясняет Артемьева. — Это наука о том, как добиться успеха, обладая некоторыми знаниями о вербальном и невербальном поведении, о том, что убедить своего собеседника в чем-то можно при помощи жестов, движение, оборотов речи. Понимая эти приемы, можно нравиться всем людям и легко достигать своих целей».
Первое и основное правило успешного диалога — зрительный контакт. «Не бойтесь смотреть в глаза своему собеседнику, — советует психолог. — Не отводите взгляд, не „бегайте глазами“ по окружающим предметам: у другого человека может сложиться впечатление о том, что вы обманываете его или чего-то не договариваете. Дайте понять, что вам нечего скрывать!».
Улыбка — секретное оружие
Также для собеседника будет важно то, как вы говорите, как преподносите информацию. Если в вашей речи будет много междометий, слов-паразитов, заминок, другой человек просто не воспримет вашу речь всерьез. Только когда вы будете говорить спокойно и четко, ваши слова будут звучать уверенно и с большей долей вероятности заинтересуют нового знакомого. Когда человек сбивается, а в его речи все чаще слышится «э-э-э», «ну», «как бы», его компетентность в теме разговора ставится под сомнение.
Важно не только хорошо говорить но и слушать собеседника. «Периодически слегка кивайте головой, слушая другого человека, — рекомендует Артемева. — Начните свою фразу со слов „Вы сказали о том, что… “ — и дальше уточните какой-нибудь момент. Так вы дадите понять, что внимательно слушали и запомнили, о чем говорил собеседник».
Во время разговора не стесняйтесь улыбаться, если это уместно. Улыбка покажет, что вы открыты к общению, с вами будет приятно беседовать.
О чем расскажут жесты?
Многое о человеке могут рассказать и жесты, которые иногда бывает важнее слов и взглядов. Язык жестов — целая наука, но ее азы доступны каждому. «Любое ваше движение можно расшифровать в вашу пользу или нет, — говорит эксперт. — Это происходит на подсознательном уровне. Бывает и такое, что на собеседование приходит соискатель, у которого за плечами три высших образования, большой опыт работы, но принимают другого — который нигде не учился, да и в резюме пусто. Все дело в поведении человека, в умении держать себя, правильно двигаться».
Первое, что может не понравиться собеседнику при общении — скрещенные руки или ноги. Поза, когда человек зажимается, закрывается, говорит о том, что он не готов к искреннему диалогу. Постарайтесь не делать также лишних движений, руки спокойно положите на стол или — за неимением такового — на колени.
Вы станете симпатичны человеку, если невзначай повторите несколько его жестов. Например, если он сложил ладони «пальцы к пальцам» или слегка наклонил голову — сделайте точно так же, и у вашего человека сложится благоприятное впечатление о вас. К тому же, наклон головы расценивается как позитивный и дружелюбный знак.
«Когда мы держим голову прямо — это символ некого превосходства над собеседником, — объясняет психолог. — Когда боятся, голову втягивают в плечи. Наклон же головы вбок означает, что вы хорошо относитесь к человеку, доверяете ему. В животном мире хищники, когда нападают, вгрызаются в шею сопернику. Оголяя шею, делая ее уязвимой, вы на языке жестов говорите, что не боитесь собеседника, верите ему. Освоив эти приемы нейролингвистического программирования, вы заметите, что вам стало проще общаться с людьми, находить с ними общий язык. Люди сами к вам потянутся, и добиться любых жизненных целей станет проще. Не бойтесь идти к успеху!».