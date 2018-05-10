Расширяем возможности

Более 30 тысяч горожан посетили фестиваль-выставку «Московское долголетие. Время новых возможностей», прошедший на ВДНХ. Свыше 700 занятий и мастер-классов прошло на фестивале за три дня.

Москвичи старшего поколения могли принять участие в различных активностях, которые предлагались в рамках пилотного проекта правительства Москвы . Среди самых популярных занятий — танцы, гимнастика, единоборства.

— Карате подходит для всех, заниматься им может каждый, — рассказал президент Союза киокушин-карате Александр Крамышев. — В районе Некрасовка у нас уже набралась группа желающих.

По словам эксперта, карате — не просто спорт, который позволяет быть в форме в любом возрасте. Это целый ритуал, который улучшает отношение к жизни.

Жительница Центрального округа, 59-летняя Ирина Мосалова, тоже отдает предпочтение спорту. На фестиваль она приехала со своей группой, чтобы показать пример другим пенсионерам.

— Я хожу на скандинавскую ходьбу, цигун и плавание. Все это очень полезно для здоровья, — рассказала пенсионерка. — После занятий я ощущаю прилив энергии.

Она готова заниматься и еще чем-нибудь, но на остальные кружки просто не успевает.

— У меня теперь занятия каждый день, — улыбается Ирина Мосалова.

Множество площадок фестиваля были посвящены рукоделию. Так, жительница района Некрасовка, 64-летняя Людмила Чиркова , на фестивале смастерила куклу-оберег, хотя раньше она этим никогда не занималась.

— Я, когда вышла на пенсию, не знала, чем себя занять, — рассказала она. — Это прекрасный проект, он дал мне новые возможности.

Дело для души Людмила Аркадьевна нашла в центре социального обслуживания, куда она теперь ходит чуть ли не каждый день, посещая разные кружки.

На площадках фестиваля можно было заняться бисероплетением, рисованием, флористикой, декупажем.

На втором этаже павильона проходили лекции, где рассказывали о здоровом питании, правильном распорядке дня. Там же проводились занятия по английскому языку.

Среди посетителей фестиваля были и звездные гости — члены общественного совета проекта «Московское долголетие».

Арина Шарапова. — Людям очень важно быть в социуме и правильно коммуницировать, приобретать новые умения, — считает телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты Москвы

На первом месте по посещаемости, по словам Шараповой, занятия по компьютерной грамотности.

— На них записались уже более 20 тысяч человек, — добавила она.

Посетил мероприятие также шоумен и телеведущий Максим Галкин

— Мне понравилась общая атмосфера фестиваля. Видно, что все участники вовлечены в происходящее, в каждом уголке выставочного комплекса своя жизнь. Все желающие могут влиться и поучаствовать в процессе, — поделился впечатлениями Галкин.

Телеведущий также добавил, что очень рад, что правительство Москвы идет навстречу старшему поколению.

— Этот проект для тех, кто хочет доказать, что жизнь после 55–60 лет не сводится к доживанию, что это элегантный возраст, — считает шоумен.

Также на площадке «Стиль и красота» стилист Дмитрий Винокуров создавал для желающих модные и современные образы, а президент Российского танцевального союза Станислав Попов учил гостей новым танцевальным движениям.

Все три дня на фестивале работали стенды округов, на которых можно было записаться в рамках проекта на занятия в своем районе.

КСТАТИ

В столице открыта запись на факультеты образовательного проекта для москвичей старшего поколения «Серебряный университет». Обратившись в свой ТЦСО, можно записаться на программы: «Изготовитель игровых кукол», «Памятники мировой культуры, архитектуры и градостроительства», «Москва театральная», «Живопись с нуля» и другие.

ЦИФРА

100 тысяч человек уже записались на занятия проекта «Московское долголетие».