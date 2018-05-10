Ещё
Ученик кадетского класса школы №429 стал третьим на конкурсе юных экскурсоводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученик кадетского класса школы №429 стал третьим на конкурсе юных экскурсоводов 

Управа района Соколиная гора 41 минуту назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Более трехсот учащихся и педагогов из 86 образовательных учреждений Москвы приняли участие в городском этапе конкурса «Путешествие по Москве».
Конкурс проходил в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма. Девятиклассник из школы №429 Выжимов Егор завоевал третье место, выступая в секции «Экскурсия по школьному краеведческому музею».
В ходе мероприятия свои умения и знания продемонстрировали индивидуальные участники и целые экскурсионные бюро или коллективы музейных активов. Основная цель соревнования — привлечь внимание общественности к региональному краеведению и к деятельности детских объединений краеведов. Награды призеры и победители получат в ходе церемонии Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Охрану труда инфекционной больницы Соколиной горы отметили оценкой «хорошо» Соколинцев приглашают на экскурсии и занятия на территориях Мосприроды Предприниматели Соколиной горы узнают о увеличении торговых оборотов с помощью соцсетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение474
Клейменов больше не будет вести программу «Время»35
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение