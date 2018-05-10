Ученик кадетского класса школы №429 стал третьим на конкурсе юных экскурсоводов

Более трехсот учащихся и педагогов из 86 образовательных учреждений Москвы приняли участие в городском этапе конкурса «Путешествие по Москве».

Конкурс проходил в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма. Девятиклассник из школы №429 Выжимов Егор завоевал третье место, выступая в секции «Экскурсия по школьному краеведческому музею».

В ходе мероприятия свои умения и знания продемонстрировали индивидуальные участники и целые экскурсионные бюро или коллективы музейных активов. Основная цель соревнования — привлечь внимание общественности к региональному краеведению и к деятельности детских объединений краеведов. Награды призеры и победители получат в ходе церемонии Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов.