Укрепление рубля: в чем причины оживления?

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Российский рубль после майских праздников воспрял духом и начал стремительно укрепляться и к евро, и к доллару. В чем причина?Прежде всего, конечно, это высокие цены на нефть. И хотя трейдеры какое-то время игнорировали этот факт, сейчас он все же отыгрывается. Но, как мы писали ранее, рубль хотя и имеет свои собственные истории, например санкционную угрозу, все же движется в общем рыночном русле.

В связи с этим стоит отметить, что и другие валюты развивающихся стран начал постепенно отыгрывать свои потери. Главный аутсайдер последнего времени — турецкая лира — сегодня прибавляет в паре с долларом более 1%.

Так что никакой магии здесь нет, просто фонды, работающие на развивающихся рынках, решили, что сейчас пришло время для коррекции, а возможно, и для полноценного разворота. Некоторые валюты emerging markets выглядят лучше, некоторые хуже, это связано уже непосредственно с их привлекательностью и степенью проблем, которые есть у той или иной страны. Агентство Bloomberg опубликовало сообщение, в котором легендарный инвестор Марк Мобиус утверждает, что пенсионные фонды начали энергично продавать активы развивающихся стран. Сложно сказать, так это или нет, но в западной прессе сейчас крайне много сообщений о продажах на развивающихся рынках. Обычно такое поведение СМИ сигнализирует о скорой смене тенденции. Стоит отметить, что, несмотря на стремительное укрепление рубля, на долговом рынке России пока сохраняются осторожные настроения. Доходности десятилетних ОФЗ по-прежнему не хотят опускаться ниже 7,3%.

Возможно, спроса на российские облигации сейчас нет, тем более в прессе появляется информация о том, что в отношении России могут быть введены новые санкции. Страновые риски остаются высокими. Кроме того, против рубля играет тот факт, что Минфин в мае резко увеличит покупку валюты, но здесь есть и противовес в виде продаж валюты экспортерами. Ранее «Вести. Экономики» отмечали, что по мере сворачивания операций керри-трейд с рублем все большее влияние на рынок будут оказывать именно экспортеры и покупки валюты Минфином. Налоговый период еще не наступил, однако никто не знает, когда компании решат продавать валюту. Вполне возможно, они посчитали текущие уровни как раз привлекательными для таких операций. Что же касается Минфина, для которого валюту покупает ЦБ , то 8 мая объем операций составил 18,4 млрд руб. Таким образом, после перерыва 27 апреля покупки валюты продолжались уже четыре сессии подряд.

Минфин России с 10 мая по 6 июня 2018 г. направит на закупку валюты 322,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. В прошлый период — с 6 апреля по 8 мая 2018 г. — министерство направило на закупку валюты 240,7 млрд руб. дополнительных доходов. В целом Минфин прогнозирует 320,6 млрд руб. допдоходов от нефти в мае против фактически полученных в апреле 256 млрд руб.