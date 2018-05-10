Представлена деловая программа XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона

Санкт-Петербург , 10 мая 2018г. XIII Санкт-Петербургский Международный Книжный салон пройдет в Михайловском манеже и прилегающих улицах с 17 по 20 мая. Его посетители узнают много нового о том, как продаются книги, что делает их авторов успешными и как получить контракт с издательством. Вход на все мероприятия — свободный.

Какие книги сейчас интересны издателю в России ? На этот вопрос ответит заместитель директора Редакции №1 издательства «Эксмо» по редакционной работе Екатерина Панченко . На встрече с читателями она расскажет о критериях отбора книг неизвестных авторов для публикации и о том, что нужно для того, чтобы издатель выделил рукопись среди многих других. В издательстве уверены, что в России сегодня есть множество талантливых авторов, о которых никто не знает. Однако проблема в том, что их книги не видны издателям, а поэтому и читателям.

Директор по стратегическому маркетингу Редакции №1 издательства «Эксмо» Евгения Рыкалова затронет в своем выступлении не менее животрепещущие вопросы: как продвигаются книги, почему люди покупают и читают конкретные книги, как издатели продвигают художественную литературу в России и в Америке, как запускаются книжные проекты и другие.

"Очень символично, что главное пленарное заседание в первый день работы Книжного Салона будет посвящено тому, что без книги современный человек не может быть успешным, и я уверен, что книга — очень важный фактор в жизни человека и его карьере" — говорит председатель правления АНО «Петербургские медиа-проекты» Андрей Шамрай.

Ежегодно Книжный салон посещают более двухсот тысяч человек. В этом году на Книжном Салоне представят новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы около 250 издательств со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Подробнее с программой мероприятий Книжного Салона можно ознакомиться на сайте: http://knigaspb.ru Санкт-Петербургский международный книжный салон организован правительством Санкт-Петербурга и Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Оператор книжного салона — АНО «Петербургские медиа-проекты».

Контакты:

Виктория Опекина, пресс-секретарь Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона

Тел: 8-921-387-25-46 e-mail:viktoriaopekina@gmail.com