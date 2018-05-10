Заседания по искам родственников жертв авиакатастрофы к FlyDubai пройдут в закрытом режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. / ТАСС /. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит в закрытом режиме 34 иска к авиакомпании FlyDubai от родственников жертв авиакатастрофы, которая произошла в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"У нас 34 иска к FlyDubai. Уже вынесено определение о рассмотрении в закрытых судебных заседаниях", — уточнила собеседница агентства.

Как сообщается в материалах суда, иски «О компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью», где ответчиком выступает авиакомпания, будут рассматриваться 16 мая, 17 мая, 30 мая, 6 июня. Интересы пострадавших представляют юридическая фирма «JBI Эксперт» (семей 37 погибших пассажиров) и адвокат Всеволод Сазонов

Ранее сообщалось, что в ростовский суд к перевозчику и производителю лайнера Boeing был подан иск о взыскании компенсаций от одного из родственников погибших (интересы представляет Сазонов). Третьими лицами привлечены Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация , сумма исковых требований — более 500 млн рублей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года завершал регулярный рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на взлетно-посадочную полосу аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров, в том числе 44 гражданина РФ , и семь членов экипажа.

Иски к FlyDubai в других судах

Ранее адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы истцов, сообщал, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) иск о взыскании компенсаций с FlyDubai, он принят к рассмотрению. По его словам, ни FlyDubai, ни страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов». Он отметил, что большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие 10-20 тыс. долларов».

В пресс-службе авиакомпании FlyDubai сообщали, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров, погибших при крушении самолета в Ростове-на-Дону.

Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде ОАЭ продолжается до сих пор, так как «официального заключения о том, что имеется вина перевозчика — авиакомпании FlyDubai — нет, а есть лишь промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия со стороны МАК».