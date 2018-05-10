Наша или турецкая? Откуда на самом деле везут клубнику в Ростов-на-Дону

Недоступная клубника

Сочная, сладкая, тающая во рту. Как только не хвалят клубнику нового урожая продавцы центрального рынка.

И правда, внешне клубника всем хороша — кроме цены. Она прибавила в стоимости в среднем 50 рублей по сравнению с прошлым годом. Сейчас она стоит от 250-280 рублей за килограмм.

Покупатели все больше любуются и стараются смотреть на фрукты и овощи с более демократичными ценами.

А вот на стихийных торговых точках стоимость падает до 230 и даже 150 рублей, правда внешностью и вкусовыми качествами такая клубника не может похвастаться.

Но все же из-за более низкой цены, тут торговля идет куда как бойчее. В день продают несколько десятков килограммов.

Самая дорогая клубника встретилась на рынке «Военвед», там ценник установлен в 350 рублей за килограмм.

Тем не менее ростовчане смогут полакомиться ягодой. Через неделю созреют следующие партии клубники, а цены на них упадут примерно на 100 рублей, как и в прошлом году.

Откуда родом?

Майкопа. На самодельных табличках черным по белому написано — ягода из Краснодарского края , либо из Адыгеи

На вопросы «Так ли на самом деле?» и «Откуда товар?» продавцы в голос вторят: «Все местное, не заграничное». А один из реализаторов ответил — «Откуда сами пожелаете».

Действительно, на словах можно сказать что угодно, лишь бы товар был реализован. Единственным доказательством, что ягоды собирали на местных грядках, а не на турецких и греческих — это сопроводительные документы. Но многие предприниматели не смогли предоставить такие бумаги.

Корреспондент «АиФ-Ростов» связался с крупными хозяйствами, выращивающими клубнику в Краснодарском крае, чтобы узнать — поспела ли ягода и где ее реализуют.

Светлана Чернова из станицы Кавказская рассказала, что на Кубани уже как две недели в продаже ранние сорта местной клубники, которые выращены в теплицах либо под пленкой.

А те, что растут в открытом грунте — созреют только через две недели. Закончат плодоносить ягодные кусты в середине июля.

Фермеры прогнозируют хороший урожай, несмотря на небольшую засуху в апреле. Рекламируя свой товар, говорят, что продукт экологически чистый — на этапе созревания не используют никакой химии.