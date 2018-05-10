Наша или турецкая? Откуда на самом деле везут клубнику в Ростов-на-Дону 

Недоступная клубника
Сочная, сладкая, тающая во рту. Как только не хвалят клубнику нового урожая продавцы центрального рынка.
И правда, внешне клубника всем хороша — кроме цены. Она прибавила в стоимости в среднем 50 рублей по сравнению с прошлым годом. Сейчас она стоит от 250-280 рублей за килограмм.
Покупатели все больше любуются и стараются смотреть на фрукты и овощи с более демократичными ценами.
А вот на стихийных торговых точках стоимость падает до 230 и даже 150 рублей, правда внешностью и вкусовыми качествами такая клубника не может похвастаться.
Но все же из-за более низкой цены, тут торговля идет куда как бойчее. В день продают несколько десятков килограммов.
Самая дорогая клубника встретилась на рынке «Военвед», там ценник установлен в 350 рублей за килограмм.
Тем не менее ростовчане смогут полакомиться ягодой. Через неделю созреют следующие партии клубники, а цены на них упадут примерно на 100 рублей, как и в прошлом году.
Откуда родом?
На самодельных табличках черным по белому написано — ягода из Краснодарского края, либо из Адыгеи, Майкопа.
На вопросы «Так ли на самом деле?» и «Откуда товар?» продавцы в голос вторят: «Все местное, не заграничное». А один из реализаторов ответил — «Откуда сами пожелаете».
Действительно, на словах можно сказать что угодно, лишь бы товар был реализован. Единственным доказательством, что ягоды собирали на местных грядках, а не на турецких и греческих — это сопроводительные документы. Но многие предприниматели не смогли предоставить такие бумаги.
Корреспондент «АиФ-Ростов» связался с крупными хозяйствами, выращивающими клубнику в Краснодарском крае, чтобы узнать — поспела ли ягода и где ее реализуют.
Светлана Чернова из станицы Кавказская рассказала, что на Кубани уже как две недели в продаже ранние сорта местной клубники, которые выращены в теплицах либо под пленкой.
А те, что растут в открытом грунте — созреют только через две недели. Закончат плодоносить ягодные кусты в середине июля.
Фермеры прогнозируют хороший урожай, несмотря на небольшую засуху в апреле. Рекламируя свой товар, говорят, что продукт экологически чистый — на этапе созревания не используют никакой химии.
Аграрии подтверждают факт, что тепличную клубнику уже продают не только в Краснодарском крае, но и в соседних регионах, в том числе — Ростовской области. Однако, отмечают, вкус тепличных ягод уступают вкусу натуральных.