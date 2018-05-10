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Врачи 13-й Городской больницы хотят поставить на ноги 95-летнего ветерана
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Врачи 13-й Городской больницы хотят поставить на ноги 95-летнего ветерана 

ТВ Центр 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
Ветеран Великой Отечественной Мария Ивановна Савельева в свои 95 сохранила боевой настрой. На здоровье почти не жалуется, передает "ТВ Центр".
Единственное, что беспокоит — прикованность к инвалидному креслу. Год назад пенсионерка упала и сломала шейку бедра. С тех пор не может передвигаться самостоятельно. На пороге столетнего юбилея эта отважная женщина мечтает заново — научиться ходить. Доктора осмотрели Марию Ивановну. И дали оптимистичный прогноз.
"Ходьба ей доступна, ей сложно передвигаться, но можно пролечить, потому что неврологической симптоматики нет — поэтому с помощью специальных методик можно научить ее правильному стереотипу ходьбы, тем самым улучшить качество жизни", — рассказала врач-невролог ГКБ №13 Элла Соловьева.
Для поездки в больницу она надела парадный пиджак и пожаловалась, что с годами носить награды ей все тяжелее. В 13-й городской больнице Мария Ивановна проработала пол жизни — хирургической медсестрой. Пришла сюда после войны совсем молодой женщиной. А на фронт в 1941-м уходила и вовсе девчонкой. Всего в 16 лет. В военкомате приписала себе один год, чтобы пройти призывной возраст. По всей стране тогда призвали сотни тысяч юношей и девушек.
В одном из боев эта стройная девушка вынесла с поля почти 200 раненых солдат. За этот подвиг Маше потом дали отдельную награду. Вспоминать об увиденном на фронте не любит. Зато охотно говорит о работе. Именно в ней секрет ее долголетия.
Боевой путь ветерана почти наизусть знают дети и близкие. Внуки Марии Ивановны нашли все архивные документы, связанные с именем своей героической бабушки. «Путь ее — это второй украинский фронт, первый украинский фронт. Два раза Днепр форсировала — сначала при отступлении, потом при освобождении Киева», — рассказал Виктор Савельев.
После лечения в стационаре пациентку продолжит наблюдать на дому врач патронажной службы. В планах у Марии Ивановны — поправить здоровье. Научиться ходить без посторонней помощи. И встретить вековой юбилей в кругу родных. Ведь так много еще не рассказано внукам и правнукам.
Юлия Степина, Эльдар Хаялин, «ТВ Центр», Москва.
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