Концерт «Ехали медведи на велосипеде» откроет «Ночь музеев» в Пскове 

Ставшая традиционной «Ночь музеев» пройдет в Пскове 18 мая. Как рассказали организаторы, она стартует в 19 часов выставкой «Из глубины веков», продолжится концертом на стихи Чуковского, перед началом которого выступит Любовь Никитина, завлит Псковского театра драмы. Затем пройдут «Выставки одного предмета». В 21 час в Парадной картинной галерее состоится концерт классической музыки в исполнении студентов Псковского колледжа искусств, далее — экскурсии по Поганкиным Палатам.
В 22 часа 30 минут во дворе музея к-концерт памяти Евгения Вагина — «Это хрупкое слово жизнь»