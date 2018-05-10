Жанр: комедия, приключения
Год: 2018
Страна: США
Режиссер: Тим Киркби
Сценарий: Джон Альтшулер, Дэйв Крински, Джонни Ноксвил
Оператор: Майкл Снайман
Кто снимался в фильме «Точка отрыва»: Джонни Ноксвил, Бригитт Ланди-Пейн, Джонни Пембертон, Сьюзэн Йигли, Элинор Вортингтон-Кокс, Крис Понтиус, Дэн Баккедаль, Дэна Шик, Джошуа Хувер, Эйдан Уайток Сюжет фильма «Точка отрыва» Странноватый мужчина по имени ДиСи содержит ржавый и разваливающийся, но очень веселый парк развлечений под названием «Точка отрыва». У местных аттракционов нет правил, поэтому гостя вполне может заломать медведь, а спасение утопающих — дело рук их самих. Но когда рядом открывается новенький дорогостоящий и красивый парк аттракционов, существование «Точки отрыва» оказывается под угрозой. Чтобы спасти свое детище, ДиСи и его команда включают безумие на полную катушку. Теперь из парка точно никто не уйдет, не получив ударную дозу веселья. Интересные факты о фильме «Точка отрыва»:
Фильм является режиссерским дебютом Тима Киркби в большом кино, но его заслуги в области телевизионной режиссуры отмечены престижной британской премией BAFTA. Актер Джонни Ноксвилл почти все трюки выполнял сам, отказавшись от услуг каскадера, — поэтому за время съемок он неоднократно побывал в госпитале с самыми различными травмами. Сценарий является фантазией вокруг реальной истории: в американском штате Нью-Джерси существовал парк развлечений Action Park, который вошел в историю как один из самых опасных тематических парков развлечений. Однако, после гибели на аттракционах шести посетителей за год, заведение было решено закрыть в 1996 году. Картина выходит в прокат в России на 20 дней раньше старта мирового проката (10 мая против 1 июня 2018 года).
Трейлер фильма «Точка отрыва»: