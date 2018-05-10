«Локомотив» поздравил Маргасова с победой в Кубке России

Пресс-служба «Локомотива» поздравила защитника Тимофея Маргасова , который во второй половине нынешнего сезона на правах аренды выступает за «Тосно».

Ранее в составе клуба из Ленинградской области футболист выиграл Кубок России . В финале был обыгран курский «Авангард» (2:1).

25-летний Маргасов уже завоевывал трофей в 2014 году, когда играл за «Ростов», и в 2017 году — в составе «железнодорожников».

Наши поздравления Тимофею Маргасову, ставшему обладателем Кубка России в составе @fctosno! pic.twitter.com/CJVfoeIdCf