«Локомотив» поздравил Маргасова с победой в Кубке России 

Пресс-служба «Локомотива» поздравила защитника Тимофея Маргасова, который во второй половине нынешнего сезона на правах аренды выступает за «Тосно».
Ранее в составе клуба из Ленинградской области футболист выиграл Кубок России. В финале был обыгран курский «Авангард» (2:1).
25-летний Маргасов уже завоевывал трофей в 2014 году, когда играл за «Ростов», и в 2017 году — в составе «железнодорожников».
Наши поздравления Тимофею Маргасову, ставшему обладателем Кубка России в составе @fctosno! pic.twitter.com/CJVfoeIdCf
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 10 мая 2018 г.