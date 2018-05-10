Делегация ЕЭК обсуждает соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС 

Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и стран-членов ЕАЭС обсуждают в Ереване проект соглашения об операциях с драгметаллами и драгоценными камнями на территории союза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и инвестиций Армении.
«В четверг и.о. министра экономического развития и инвестиций Сурен Караян принял делегацию ЕЭК и стран-членов ЕАЭС, которая находится в Ереване для обсуждения проекта соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на таможенной территории Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Караян назвал отрадным то, что работы по разработке соглашения почти завершены.
«Надеюсь, что после окончательного обсуждения технических вопросов соглашение пройдет процедуру внутригосударственного согласования и будет готово к окончательному подписанию», — заявил и.о. министра.
По его словам, на территории ЕАЭС нужно установить единые правила в ювелирной отрасли и сфере алмазообработки и устранить все препятствия. Караян выразил удовлетворение тем, что заключительные обсуждения соглашения проходят в Ереване, учитывая активную роль Армении в разработке документа и в целом в сфере алмазообработки, также заявили в пресс-службе.
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