Ещё
Делегация ЕЭК обсуждает соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация ЕЭК обсуждает соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС 

Мир24 1 час назад
Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и стран-членов ЕАЭС обсуждают в Ереване проект соглашения об операциях с драгметаллами и драгоценными камнями на территории союза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и инвестиций Армении.
«В четверг и.о. министра экономического развития и инвестиций Сурен Караян принял делегацию ЕЭК и стран-членов ЕАЭС, которая находится в Ереване для обсуждения проекта соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на таможенной территории Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Караян назвал отрадным то, что работы по разработке соглашения почти завершены.
«Надеюсь, что после окончательного обсуждения технических вопросов соглашение пройдет процедуру внутригосударственного согласования и будет готово к окончательному подписанию», — заявил и.о. министра.
По его словам, на территории ЕАЭС нужно установить единые правила в ювелирной отрасли и сфере алмазообработки и устранить все препятствия. Караян выразил удовлетворение тем, что заключительные обсуждения соглашения проходят в Ереване, учитывая активную роль Армении в разработке документа и в целом в сфере алмазообработки, также заявили в пресс-службе.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Перекрытия дорог из-за ЧМ‑2018 начнутся в Москве 13 июня Путин: Россия должна войти в клуб «80+» к 2030 году Петербург в розовых цветах: в Ботаническом саду зацвела сакура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение524
Клейменов больше не будет вести программу «Время»39
У Задорнова нашли второе завещание8
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»116
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение