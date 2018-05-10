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Умер режиссер сериала «Агент национальной безопасности»
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Умер режиссер сериала «Агент национальной безопасности» 

Мир24 1 час назад
Российский режиссер Эрнест Ясан, снявший, в том числе, сериал Агент национальной безопасности», скончался в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.
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