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Умер режиссер сериала «Агент национальной безопасности»
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Умер режиссер сериала «Агент национальной безопасности»
Мир24
1 час назад
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Российский режиссер
Эрнест Ясан
, снявший, в том числе, сериал Агент национальной безопасности», скончался в
Санкт-Петербурге
, сообщает
РИА «Новости»
со ссылкой на гендиректора
киностудии «Ленфильм»
Эдуарда Пичугина
.
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