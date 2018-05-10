Индийский бизнесмен и меценат расширяет присутствие в России 

Известный бизнесмен и сильная политическая личность Аджай Харинат Сингх намерен продолжать свое деятельность в Российской Федерации. Он потомок династии Сингх, которая заявила о себе еще в 19 веке в Мумбае. Аджай Харинат является прямым потомком рода и сегодня продолжает деятельность своих предков — развитие бизнеса и благотворительность. Родился в Мумбае и там же получил свое первое образование. Позже отправился в Лондон и с 2005 года начал карьеру. На сегодняшний день Аджай Харинат Сингх председатель холдинга Darwin Platform Group, который владеет контрольным пакетом акций (96%) крупных компаний в 11 стран мира, в т.ч. и России. С 2009 года холдинг передан под управление компании Singh & Sons Holdings PLC, которой руководит лично Аджай Харинат Сингх. Она контролирует деятельность многих известных холдингов, в т.ч. флагман Ротшильдов — Singh & Rothschild. Singh & Sons Holdings PLC. В российском сегменте Darwin Platform Group контролирует компании по добыче ископаемых, перевозке, инфраструктуре. Бизнесмен также сообщил о желании наладить поставки российских самолетов в азиатские страны и Южную Африку. Аджай Харинат Сингх известен широким кругом общения с действующими политическими лицами разных стран и миллиардерами. Состояние бизнесмена составляет 2.9 млрд долларов. Его деятельность менее масштабна по сравнению с размахом предков в 19 веке. Однако, его холдинг до сих пор охватывает многие отрасли рынка в нескольких странах. Также активно участвует в благотворительности. В начале апреля г-н Сингх, сам умеющий играть на мриданге, передал несколько музыкальных инструментов в дар колледжу Swathi Thirunal в Тикауде (Thycaud, восточная часть города Тируванантапурам). В общей сложности он пожертвовал музыкальному учебному заведению 22 инструмента, среди которых тампура, мриданга, цитара, скрипка и вина. Мероприятие прошло в присутствии директора колледжа Сушелы C. Д. и других представителей администрации. Ранее он уже передавал музыкальные инструменты в Мемориальный музыкальный колледж Chembai в г. Палаккад (штат Керала) и Колледж музыки и изобразительных искусств RLV (Radha Lakshmi Vilasam) в г. Трипунитуре. Г-н Сингх недавно пожертвовал сто тысяч рупий семье, пострадавшей от циклона Окхи в Пунтуре (пригород Тируванантапура), прочитав об этом в индийской ежедневной газете Express. До этого он выделил 150 тысяч рупий Вишну Прие, жертве использования запрещенного пестицида эндосульфана, также прочитав об этом в Express. В 2013 году он пожертвовал 1 млн рупий больнице в Эрнакуламе (округ г. Кочин) для лечения больных раком.