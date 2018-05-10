Шаг к гражданской войне: чем опасно использование «ряженых» против участников протестов

НОДовцы и люди, называющие себя казаками, 5 мая напали на протестующих в Москве . В ответ оппозиция стала выкладывать их личные данные, что грозит еще сильнее усилить конфликт и разделить общество. В протестных акциях 5 мая против митингующих в Москве действовал не только ОМОН, но и «казаки» и участники НОД, которые били людей — иногда даже нагайками — при попустительстве полиции. Их использование — новая тактика власти, считает политолог Глеб Павловский . Оппозиционеры в ответ создали телеграм-канал «База данных: провокаторы, штрейхбрейкеры, наймиты», в котором деанонимизируют тех, кто применял силу против протестующих.

Большинство из опознанных отказались от интервью, но один, Василий Ямщиков, который называет себя «казачим блогером», в интервью «Коммерсанту» утверждает, напротив, что казаки пришли на акцию, чтобы мирно выразить свое мнение, но сами стали жертвами провокаторов со стороны оппозиции. При этом он отметил, что казаки делятся на реестровых (получающих господдержку) и нереестровых, и отношения между ними далеко не гладкие.

Появление на митинге оппозиции провластных активистов, готовых на силовое противостояние, — опасная тенденция, разрушающая монополию власти на легитимное насилие, говорил политолог Евгений Минченко

Обнародование персональных данных «казаков» может подтолкнуть их к агрессии по отношению к оппозиции, считает колумнист DW Александр Плющев

Повальная деанонимизация создает необычайно плодородную почву для разного рода провокаций и фабрикаций. Но создали эту ситуацию вовсе не авторы анонимного Telegram-канала, а те, кто натравливает дядек с нагайками на подростков, — отмечает он.