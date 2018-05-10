Жанр: драма
Год: 2018
Страна: Великобритания, США, Австралия
Режиссер: Гарт Дэвис
Сценарий: Хелен Эдмундсон, Филиппа Гослетт
Оператор: Грег Фрейзер
Кто снимался в фильме «Мария Магдалина»: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед, Дени Меноше, Лубна Азабаль, Чеки Карио, Чарльз Бабалола, Тауфик Бархом Сюжет фильма «Мария Магдалина» Первый век нашей эры. В эпоху всеобщего грехопадения появляется новое религиозное движение, которое возглавляет Иисус Христос, называющий себя сыном Божьим. Среди его последователей выделяется Мария Магдалина. Покинув рыбацкую деревню, она пошла вслед за Спасителем, и следовала за Христом всюду. В картине Мария Магдалина предстает настоящим духовным лидером, которая проповедует его учение среди женщин. Иисус Христос называет ее своим лучшим учеником. Вместе с матерью Иисуса Мария Магдалина стала свидетельницей его последних мук и чуда его воскресения из мертвых. Интересные факты о фильме «Мария Магдалина»:
На съёмках фильма между Руни Мара и Хоакином Фениксом завязались романтические отношения. Актеры знакомы друг с другом давно, они играли супружескую пару в фильме «Она», вышедшем в 2013 году. Фильм снимался три последних месяца 2016 года. Картина должна была выйти в мировой прокат в ноябре 2017 года, но ее перенесли на конец марта 2018 года — ближе к католической Пасхе. Фильм — потенциальный претендент на премию «Оскар», считают кинокритики. Режиссер Гарт Дэвис в 2017 году с картиной «Лев» был номинирована на «Оскар» в шести категориях.
Трейлер фильма «Мария Магдалина»: https://www.youtube.com/watch?v=uFPnPcC_6ek