«Мария Магдалина»

Жанр: драма

Год: 2018

Режиссер: Гарт Дэвис

Оператор: Грег Фрейзер

Кто снимался в фильме «Мария Магдалина»: Руни Мара, Хоакин Феникс , Чиветель Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед , Дени Меноше, Лубна Азабаль, Чеки Карио, Чарльз Бабалола, Тауфик Бархом Сюжет фильма «Мария Магдалина» Первый век нашей эры. В эпоху всеобщего грехопадения появляется новое религиозное движение, которое возглавляет Иисус Христос , называющий себя сыном Божьим. Среди его последователей выделяется Мария Магдалина . Покинув рыбацкую деревню, она пошла вслед за Спасителем, и следовала за Христом всюду. В картине Мария Магдалина предстает настоящим духовным лидером, которая проповедует его учение среди женщин. Иисус Христос называет ее своим лучшим учеником. Вместе с матерью Иисуса Мария Магдалина стала свидетельницей его последних мук и чуда его воскресения из мертвых. Интересные факты о фильме «Мария Магдалина»:

На съёмках фильма между Руни Мара и Хоакином Фениксом завязались романтические отношения. Актеры знакомы друг с другом давно, они играли супружескую пару в фильме «Она», вышедшем в 2013 году. Фильм снимался три последних месяца 2016 года. Картина должна была выйти в мировой прокат в ноябре 2017 года, но ее перенесли на конец марта 2018 года — ближе к католической Пасхе. Фильм — потенциальный претендент на премию «Оскар», считают кинокритики. Режиссер Гарт Дэвис в 2017 году с картиной «Лев» был номинирована на «Оскар» в шести категориях.

Трейлер фильма «Мария Магдалина»: https://www.youtube.com/watch?v=uFPnPcC_6ek