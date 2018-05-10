«РЖД Интернешнл» готово предложить Индии реализацию проектов «под ключ»

"Схожесть многих параметров железнодорожных систем Индии России , а также проблем и задач, стоящих перед ними, предоставляет широкие возможности использования имеющегося опыта реформирования и технологического развития «Российских железных дорог». В частности, интерес для индийской стороны может представлять российский опыт в области повышения скоростей движения поездов, внедрения современных систем безопасности и систем управления движением, использования цифровых технологий, а также иных зачастую уникальных решений, положительно зарекомендовавших себя на практике", — отметил Столяров.

Он добавил, что в ходе встреч с индийскими коллегами стороны отметили важность постоянного российско-индийского взаимодействия по проектам развития железнодорожной инфраструктуры как в Индии, так и в третьих странах, а также в области обмена опытом и обучения железнодорожных специалистов.