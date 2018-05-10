«РЖД Интернешнл» готово предложить Индии реализацию проектов «под ключ» 

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российская компания «РЖД Интернешнл» готова предложить индийским партнерам широкую линейку продуктов — от консультационных инжиниринговых услуг до управления инфраструктурными проектами и реализации проектов «под ключ». Как сообщил в четверг ТАСС заместитель генерального директора компании по развитию Сергей Столяров, об этом шла речь на прошедшей в конце апреля в Нью-Дели конференции «Железнодорожный транспорт: реформирование и управление — 2018», посвященной модернизации и развитию инфраструктуры индийских железных дорог.
"Схожесть многих параметров железнодорожных систем Индии и России, а также проблем и задач, стоящих перед ними, предоставляет широкие возможности использования имеющегося опыта реформирования и технологического развития «Российских железных дорог». В частности, интерес для индийской стороны может представлять российский опыт в области повышения скоростей движения поездов, внедрения современных систем безопасности и систем управления движением, использования цифровых технологий, а также иных зачастую уникальных решений, положительно зарекомендовавших себя на практике", — отметил Столяров.
Он добавил, что в ходе встреч с индийскими коллегами стороны отметили важность постоянного российско-индийского взаимодействия по проектам развития железнодорожной инфраструктуры как в Индии, так и в третьих странах, а также в области обмена опытом и обучения железнодорожных специалистов.