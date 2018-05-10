Ещё
Мособлизбирком утвердил форму удостоверения членов избиркомов на выборах губернатора Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мособлизбирком утвердил форму удостоверения членов избиркомов на выборах губернатора Подмосковья 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: РИАМО
Избирательная комиссия Московской области утвердила форму удостоверения членов избиркомов с правом совещательного голоса при проведении выборов губернатора Подмосковья. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Мы продолжаем готовиться к губернаторской кампании. Формы членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, об избрании губернатора Московской области, если нет возражений, предлагаю поддержать», — заявила в ходе заседания председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
Как говорится в документах, удостоверение члена избирательной комиссии, территориальной и участковой избирательных комиссий Московской области с правом совещательного голоса, должно быть изготовлено на бланке размером 80 мм на 120 мм. На нем должны быть указаны: дата выборов, номер удостоверения, фамилия, имя, отчество, подпись председателя Мособлизбиркома, а также дата выдачи и срок действия удостоверения.
Кроме того, в ходе заседания избирательная комиссия Московской области утвердила формы нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов губернатора Подмосковья.
В документах к заседанию есть форма нагрудного знака члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного и зарегистрированного кандидатом на выборы, форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного избирательным объединением. Нагрудные знаки изготавливаются на бланках размером 90 мм на 55 мм, на них также указываются дата выборов, статус, фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, назначившего члена избирательной комиссии. Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса не должен содержать признаков предвыборной агитации.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект об обеспечении механизма учреждения наследственных фондов прошел второе чтение в Госдуме С.Собянин: Физкультурно-оздоровительный комплекс в Марьиной роще сдан в эксплуатацию ЛДПР направит запросы в МВД, Генпрокуратуру, Верховный суд РФ о расследовании избиения Dj Smash
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение474
Клейменов больше не будет вести программу «Время»35
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение