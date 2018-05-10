Мособлизбирком утвердил форму удостоверения членов избиркомов на выборах губернатора Подмосковья

Избирательная комиссия Московской области утвердила форму удостоверения членов избиркомов с правом совещательного голоса при проведении выборов губернатора Подмосковья. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Мы продолжаем готовиться к губернаторской кампании. Формы членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, об избрании губернатора Московской области, если нет возражений, предлагаю поддержать», — заявила в ходе заседания председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова

Как говорится в документах, удостоверение члена избирательной комиссии, территориальной и участковой избирательных комиссий Московской области с правом совещательного голоса, должно быть изготовлено на бланке размером 80 мм на 120 мм. На нем должны быть указаны: дата выборов, номер удостоверения, фамилия, имя, отчество, подпись председателя Мособлизбиркома, а также дата выдачи и срок действия удостоверения.

Кроме того, в ходе заседания избирательная комиссия Московской области утвердила формы нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов губернатора Подмосковья.

В документах к заседанию есть форма нагрудного знака члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного и зарегистрированного кандидатом на выборы, форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного избирательным объединением. Нагрудные знаки изготавливаются на бланках размером 90 мм на 55 мм, на них также указываются дата выборов, статус, фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, назначившего члена избирательной комиссии. Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса не должен содержать признаков предвыборной агитации.