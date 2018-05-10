Знаменитости, которых в обычной жизни не отличишь от бездомных

За Киану Ривзом давно закрепилось прозвище «самого богатого бомжа Голливуда ». Несмотря на состояние в 500 миллионов долларов актер живет очень скромно, одевается в обычных магазинах, добирается на работу на метро и часть доходов тратит на благотворительность.

Он основал фонд, который помогает людям, больным лейкемией. На это Киану сподвигла личная трагедия — в свое время его сестре поставили страшный диагноз. Актера не сильно заботит то, как он выглядит, и что о нем подумают окружающие: Ривз уверен, что важно то, какой след ты оставишь после себя в этой жизни.

После нескольких неудачных пластических операций Микки Рурк окончательно перестал быть узнаваемым. Судя по его свежим снимкам, стремление к эпатажу сыграло с ним злую шутку: в последнее время голливудский актер выглядит как уличный бродяга, который находит утешение в алкоголе. И это не только наше мнение.

После каминг-аута Кристен Стюарт резко сменила стиль в одежде и отрезала волосы. А еще, кажется, забыла о том, что она — девушка и что должна ухаживать за собой. Папарацци не раз фотографировали актрису неопрятной: с «гнездом» на голове, грязными волосами, в рваной одежде и с отвратительным маникюром. Кажется, от красотки Беллы из «Сумерек» в этой девушке не осталось ровным счетом ничего.

Хелена Бонэм Картер и при выборе нарядов для красных дорожек изысканным вкусом не отличается, что уж говорить о повседневном стиле актрисы. Встретив голливудскую звезду на улице, вы не отличите ее от женщин, что просят прохожих подкинуть им несколько центов на банку пива. Коллеги называют Хелену «сумасшедшим фриком», а самой ей нравится провоцировать публику и устраивать шоу из каждого своего появления на людях.

Когда-то Эшли Олсен была одной из главных модниц светской тусовки, но потом что-то явно пошло не так. Роскошные наряды актриса сменила на безразмерные черные балахоны. А еще, судя по снимкам, перестала мыть голову и расчесываться. Похожие метаморфозы случились и с ее сестрой Мэри-Кейт. Девочки, ну не надо так.