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Директор агентства инвестиционного развития Псковского области претендует на позицию регионального менеджера Внешэкономбанка
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Директор агентства инвестиционного развития Псковского области претендует на позицию регионального менеджера Внешэкономбанка 

Псковская губерния 1 час назад
Генеральный директор агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед — один из нескольких кандидатов, которые успешно прошли все этапы конкурсной процедуры и стали финалистами отбора на позицию региональных менеджеров Внешэкономбанка в Псковской области. Как сообщает пресс-служба агентства. Отбор состоял из четырёх этапов, где конкурсанты подтверждали знания и компетенции, которые Внешэкономбанк формировал для представителей в регионах в заданиях. Статус регионального менеджера — это возможность стать официальным связующим звеном между Псковской областью и ВЭБ для продвижения крупнейших проектов, а также более высокий уровень взаимодействия с первыми лицами региона и крупным бизнесом, расширение контактов на федеральном уровне, возможность принять участие в работе экспертных площадок. Региональные менеджеры Внешэкономбанка займутся поиском и отбором проектов в Псковской области для последующего финансирования банком развития. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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