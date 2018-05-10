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Изменились адреса МФЦ «Кировский» и «Ломоносовский»
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Изменились адреса МФЦ «Кировский» и «Ломоносовский» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Управление Росреестра по Ленобласти сообщило об изменении адресов филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» и «Ломоносовский».
С 03 мая 2018 года филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» будет располагаться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая д.1.
С 08 мая 2018 года филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский» будет располагаться по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 9а.
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