Изменились адреса МФЦ «Кировский» и «Ломоносовский»

С 03 мая 2018 года филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» будет располагаться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая д.1.

С 08 мая 2018 года филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский» будет располагаться по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 9а.

Новости по теме: