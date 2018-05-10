«Банда девушек» и рейтинг 18+: Марго Робби рассказала про новый фильм о Харли Квинн

Warner Bros. не сдается и продолжает разрабатывать новые фильмы киновселенной DCEU, возлагая, похоже, большие надежды на ее прекрасную половину: в 2019 году нас ждет «Чудо-женщина 2», а затем — спин-офф «Отряда самоубийц» про Харли Квинн, новыми подробностями которого поделилась исполнительница главной роли Марго Робби

Работа над спин-оффом, в основу которого ляжет сери комиксов DC «Хищные птицы» (Birds of Prey), идет полным ходом. Для фильма уже подобрали женщину-режиссера (на том, что фильм про Харли должна снимать именно женщина, настояла сама Марго, которая выступает еще и одним из продюсеров) — относительного новичка Кэти Янь («Мертвые свиньи»).

В интервью Collider Марго рассказала, что над этим проектом она работает уже 3 года — идею спин-оффа о Харли Квинн она предложила студии Warner Bros. еще во время съемок «Отряда самоубийц». По словам актрисы, идея заключается в том, чтобы снять фильм о «банде» девушек, куда будет входить и Харли, потому что «Харли нужны друзья». «Харли любит общаться с людьми, так что не нужно выделять ей отдельный фильм — она должна быть с другими людьми, это должна быть группа девушек», считает Марго.

Кроме того, по мнению Робби, рейтинг у картины должен быть «взрослый» — R (для зрителей от 18 лет), хотя пока неизвестно, пойдет ли студия Warner Bros. на такой, достаточно рискованный, шаг. Пока у спин-оффа, кроме режиссера и Марго, вообще ничего нет — включая даже ориентировочную дату начала съемок.

попкорнnews