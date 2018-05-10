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Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке назначено на 15 мая
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Заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке назначено на 15 мая 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В списке дел Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края обнаружено заседание по иску Олега Дерипаски к Насте Рыбке. Оно назначено на 15 мая.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее два российских суда отказали Znak.com в жалобе, связанной с рассмотрением по делу «Дерипаски — Рыбки». Юристы СМИ жаловались в суды на обеспечительные меры, которые принял суд и на последующие действия Роскомнадзора. Тут речь идет о снятии публикаций об Дерипаски с информационной ленты информационных агентства. При этом, подобные меры приняли еще до окончания судебных разбирательств.
Кроме этого, недавно стало известно, что Дерипаска покинет совет директоров En+ из-за санкций США.
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