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Участники ВОВ района Коньково побывали на торжественном приеме префекта ЮЗАО
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Участники ВОВ района Коньково побывали на торжественном приеме префекта ЮЗАО 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Префект Юго-Западного округа устроит прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло в одном из московских ресторанов. Побывали на приеме и участники Великой Отечественной войны, проживающие в нашем районе.
Гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны Мор Ильич Вольфовский, Александр Витальевич Глаголев, Толмачев Ананий Георгиевич и Акрам Ахмадеев. Сопровождала дорогих ветеранов председатель Совета ветеранов района Коньково Светлана Васильевна Королева.
Перед собравшимися выступили префект округа Олег Волков, председатель совета ветеранов ЮЗАО, генерал-майор в отставке Владимир Шейкин, депутат мосгордумы Ренат Лайшев и другие. Минутой молчания гости почтили память погибших в той войне. Потом состоялся концерт, в котором приняли участие профессиональные артисты. В заключение мероприятия дорогим гостям вручили подарки и цветы.
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