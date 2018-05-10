Участники ВОВ района Коньково побывали на торжественном приеме префекта ЮЗАО

Префект Юго-Западного округа устроит прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло в одном из московских ресторанов. Побывали на приеме и участники Великой Отечественной войны, проживающие в нашем районе.