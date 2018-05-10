Дочь экс-главы Саратова будет строить высотку в центре города

Дочь бывшего главы Саратова и депутата Госдумы Олега Грищенко Анастасия Милютина оказалась владелицей фирмы, которая строит 14-этажную офисную высотку в историческом центре города. В апреле она стала единственным учредителем фирмы «Эталон», зарегистрированной на ул. Московской, 55. Строительство здания по тому же адресу ведется крайне медленно. За шесть лет там возведен первый этаж и только начат второй.

С критикой размещения высотного здания на одной из главных исторических улиц ранее не раз выступали архитекторы и краеведы. По их мнению, объект будет диссонировать с окружающей исторической застройкой. Кроме того, они опасаются, что строительство может негативно сказаться на состоянии находящегося рядом памятника архитектуры регионального значения — здания Александровского дворянского пансионата-приюта 1894-1896 годов постройки (сейчас в нем находится школа № 8).

Разрешение на строительство «свечки» датировано апрелем 2015 года, хотя за два месяца до этого были приняты новые правила землепользования и застройки, запрещающие возводить в этом районе города здания выше 21 метра (около 7 этажей). Чиновники объясняли, что по закону не могут отказать строителям в продлении разрешений, если на момент первого получения они не противоречили нормам.

«Эталон» специализируется на арендном бизнесе. До апреля этого года его владельцем значился Станислав Порваткин, которому принадлежат еще 2 организации, зарегистрированные на Московской, 55.

Судя по данным Seldon.Basis, Порваткин входит в число предпринимателей, близких к семье Грищенко. Он владел ныне ликвидированной фирмой «Парацельс», доли которой до него принадлежали Елене Грищенко (жена экс-мэра) и «ЕПК Саратов» — подшипниковому заводу, которым некоторое время руководил сам Грищенко.

Порваткин регулярно упоминается в числе учредителей тех же фирм, что и Дмитрий Исаев — другой бизнесмен из круга Грищенко и брат нынешнего главы города Михаила Исаева . До Порваткина Исаев де-юре владел и фирмой «Эталон», и долей в «Парацельсе». Он же бывший собственник ООО «Стелс», которым сейчас распоряжается сын бывшего градоначальника Дмитрий Грищенко . Кроме «Стелса», у Грищенко-младшего есть еще 2 фирмы, зарегистрированные все в том же здании на Московской, 55, рядом с которым возводят высотку. Здание бывшего областного управления мелиорации давно связывают с бизнес-интересами семьи экс-мэра.

Олег Грищенко (ушел из жизни в июне 2017 года) не соглашался с мнением о том, что точечная застройка уродует Саратов. «Говорить о том, что точечная застройка вредит городу, я бы не стал», — говорил он на «круглом столе» по этой проблеме в феврале 2017 года.

Будучи на посту главы города, Грищенко отсрочил на три года (с 2012 на 2015 год) принятие новых норм, запрещающих высотное строительство в центре. Тогда отсрочку мотивировали тем, что строителям нужно время, чтобы закончить уже начатые проекты. Принято это решение было в августе 2012 года, тогда же, когда на перекрестке Московской и Соборной вырос забор.

Фото Евгения Трухачева