В самарском театре продолжаются Европейские оперные дни

Самаре специальный проект проходит с 4 по 11 мая. Только в эти дни публике открываются двери в закулисье и на репетиции. В рамках проекта в самарском театре прошел и концерт «Великий Чайковский», на котором зрителей ожидал еще один сюрприз.

В этом году Петру Ильичу Чайковскому исполнилось 178 лет. Дата совсем не круглая, но произведения великого композитора окружают нас повсюду, звучат в исполнении симфонических оркестров, камерных, звучат в романсах, так же в оперных и балетных спектаклях. На протяжении всей истории самарского театра в его репертуаре постоянно присутствуют оперы и балеты великого русского композитора. И 6 мая в канун дня рождения Чайковского театр представил концертную программу «Великий Чайковский» — как дань памяти любимому автору.

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», сольные номера «Калифорнийский мак» в исполнении Вероники Земляковой, и «Размышление» — (дуэт Вероники Земляковой и Нурлана Кинербаева) представили в первом отделении. Во втором состоялось концертное исполнение оперы «Иоланта» — последние произведение, написанное Чайковским, и одно из немногих со счастливым финалом. В этот вечер партию Водемона исполнил солист Пермского театра оперы и балета и Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Артем Голубев , впервые выступивший на самарской сцене.

Ну, а за день до концерта самарская публика смогла побывать на оркестровой репетиции «Иоланты». Наблюдать рабочие моменты порой бывает не менее интересно, чем сам спектакль, и такое погружение в оперное искусство состоялось в рамках проекта European Opera Days.

Европейские Оперные дни проходят во многих театрах Европы и России . Организатором проекта является Opera Europa. Все желающие в эти дни могут посетить фестивали, концерты, репетиции, побывать за кулисами. В 2017 г. в акции приняли участие около 100 оперных театров из 25 европейских стран. Второй год подряд к проекту присоединяется и самарский оперный.

Для пришедших на вечер, посвященный Чайковскому, был приготовлен еще один подарок, концерт камерной музыки, не заявленный в программе. Во время тридцатиминутного антракта в Колонном зале в исполнении солистов симфонического оркестра звучали музыкальные номера из опер и симфонических произведений. Во время променад-концерта публике совсем не обязательно было соблюдать полную тишину, кто-то слушал у окна, любуясь закатом, часть публики, беседуя, прогуливалась по залу, но все же большинство предпочло оставаться вблизи исполнителей.