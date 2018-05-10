Письмо с войны. «Мама, я жив»

Ккрасноармейц Василий Федорович Пугин. СОСНОВСКОЕПисьмо с войны. «Мама, я жив»Фронтовое письмо. Втрое сложенный тетрадный листок, в котором часто было всего лишь два слова: «Я жив». Такие солдатские треугольники сохранились во многих семьях. Несколько фронтовых писем есть и в нашей Селитьбенской библиотеке.

Прикоснемся к военному времени, узнаем об одном из героев Великой Отечественной, нашем земляке, совсем еще мальчишке… Короткой, но мужественной была жизнь воина -красноармейца Василия Федоровича Пугина.

Все три его письма адресованы матери Татьяне Кузьминичне Пугиной в деревню Бочиха Сосновского района. Солдатские треугольники, пожелтевшие от времени, порванные в местах изгибов, написанные простым карандашом. Они содержат мало сугубо военной информации — в строках больше о бытовом, личном. На каждом письме стоит штамп — «проверено военной цензурой», обратный адрес, номер полевой почты, воинской части 59805 Л. Письма датированы 43-м годом.

«Здравствуй, дорогая мама, шлю я тебе чистосердечный привет… Желаю вам всего наилучшего в вашей домашней жизни. В первых строках своего письма сообщаю, что доехали благополучно… Первый день провели в землянке. У нас был карантин… Потом нас перевели в Сурки. 22 дадут обмундирование».

В другом письме теплые слова о доме, добрые пожелания и привет в адрес всех родных….

Василий Пугин, автор писем, бочихинский 17-летний паренек, который, приписав себе лишний год, добровольцем пошел на фронт защищать Родину. Долгое время он числился без вести пропавшим. И лишь в 1970 году младший брат солдата, сделав запрос в Центральный военный архив, получил сведения, что Василий Пугин умер от ран и захоронен в братской могиле в Псковской области Невельском районе, д. Тимофеевке.

На сайте «Мемориал» , в интернете есть подтверждение этим данным. Рядовой Пугин Василий Федорович умер 4.12. 1943 года. На братской могиле среди списков погибших одна из 525 фамилий его.

В 1975 году родственники побывали на могиле солдата. Им есть куда приехать, поклониться, вспомнить невысокого, скромного паренька, так рано ушедшего из жизни, но оставившего о себе добрую память как о защитнике, солдате.

Мы рассказываем школьникам о настоящих героях, наших земляках, которые погибли совсем юными, выполняя свой долг, защищая родную землю. Мы храним память о наших защитниках.

Источник: «Сосновский вестник»