Чемпион Формулы-1 протестировал российский автомобиль

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон , присоединившийся к российской команде SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), провел первые тесты спортпрототипа BR1. Англичанин сел за руль машины на французской трассе Маньи-Кур.

Британский гонщик тестировал машину в той самой конфигурации, которую предстоит использовать в марафоне «24 часа Ле-Мана». За рулем прототипа он провел пять часов. «BR1 очень впечатляет, — сказал Дженсон Баттон. — Было неожиданно найти столько ''держака'' в этой машине».

BR1 — гоночный прототип «королевской» категории LMP1, разработанный по заказу отечественной компании BR Engineering итальянской фирмой Dallara. Автомобиль команды SMP Racing оснащен турбомотором 2.4 V6 британской фирмы AER, выдающим около 720 лошадиных сил.

В заявочном списке значится и еще один экипаж SMP Racing: в младшей категории LMP2 должен поехать прототип Dallara P217. Но SMP Racing будет не единственной российской командой на старте. В том же классе LMP2 выступит коллектив G-Drive Racing, пользующийся поддержкой топливного бренда G-Drive. На прототипе Oreca 07 будет выступать Роман Русинов вместе с французом Жан-Эриком Вернем (третий член экипажа пока не назван). Еще один экипаж G-Drive Racing — мексиканец Хосе Гутьеррес , австралиец Джеймс Аллен и француз Энцо Жибер.