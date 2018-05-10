Сборная России: достоин ли вызова Фёдор Чалов?

И вопросы к Черчесову могут возникнуть вполне заслуженно.

Самое неприятное, что вообще можно делать в жизни, — сравнивать ситуацию с теми, кто ещё хуже. Рубль валится — «а вы на госдолг США посмотрите», уровень коррупции высок — «зато в других странах бывшего СССР ещё выше» и так далее. Вы и сами знаете эти примеры, которые являются деструктивными по одной причине: чтобы двигаться вперёд, нужно сравнивать себя с лучшими. В спорте это должно работать особенно наглядно, но нет: всюду — на федеральном спортивном канале, в печатных СМИ, в «Твиттере» — только и делают, что сравнивают Фёдора Чалова (ноль вызовов в сборную) с Антоном Заболотным (ноль голов весной). Вот и на «Чемпионате» вышла сравнительная инфографика.

Мне кажется, что нужно перестать этим заниматься. Понятно, что в вакууме Чалов больше Заболотного достоин вызова в сборную. Не нужно быть математиком, чтобы доказать, что любое положительное число больше нуля — а мы сейчас имеем дело ровно с такой задачей. Любая попытка доказать очевидное только маргинализирует призыв вызвать в главную команду страны футболиста, который проводит хорошую весну. Чалова вообще ни с кем не нужно сравнивать, и я сейчас объясню почему.

Существует два подхода к формированию национальной команды — условно назовём их итальянским и немецким. Первый подразумевает вызов в сборную футболистов, которые являются лучшими НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Большой турнир — это довольно короткое мероприятие, а потому привлечение футболиста, который находится в лучшей форме в жизни, становится оправданным. Условно итальянским этот подход я назвал, потому что в Италии любят именно так создавать сборную: лишь полтора ненормальных фаната кальчо в мире знали перед Евро-2012 Алессандро Диаманти из самой «Болоньи» в лицо — это не помешало ему стать одним из прорывов турнира.

Немецкий путь другой — он ориентирован на глобальную стратегию тренера. Какой он видит игру команды, такие футболисты и подбираются — здесь важно соответствовать не только технически/физически, но и тактически и психологически. Так, Йоахим Лёв может игнорировать некоторых парней из Бундеслиги, которые показывают огненный футбол. Все уже давно привыкли к тому, что критерии отбора в «манншафт» очень жёсткие.

Однако этот путь применим только для тех счастливых стран, где выбор футболистов такой, что из них можно составить 32 сборные и провести вполне адекватный по уровню чемпионат мира. Очевидно, что Россия к таким (кхм, пока) не относится — соответственно мы ВЫНУЖДЕНЫ ориентироваться на итальянский путь. И с точки зрения текущей формы Фёдор Чалов обязан рассматриваться в качестве большого кандидата в сборную России. Для этого достаточно открыть список весенних бомбардиров.

Дальше, для финального отсева в команду, есть два фактора — тактический и ментально-человеческий. Станислав Черчесов играет в три центральных защитника, очерчивая тактический потенциал сборной двумя основными формациями — 3-5-2 и 3-4-3 (экзотику, вроде бьелистских 3-3-1-3, не рассматриваем ни мы, ни Черчесов). И та, и другая формация подразумевает наличие поддерживающих нападающих — одного в 3-5-2 и двух (инсайды) в 3-4-3.

И здесь самое интересное. Совершенно очевидно, что место одного или единственного центрального нападающего в сборной зарезервировано для Фёдора Смолова — если с ним всё будет хорошо. Таким образом, нужны нападающие поддержки, и это как раз то, в чём Чалов весной прогрессирует очень серьёзно (очередной респект летит Виктору Гончаренко ). Забудьте о статистике голов, есть вещи занятнее.

Чалов прекрасно справляется с игрой перед штрафной и обеспечивает объём передач на последней трети поля. В матче с «Краснодаром» Чалов отдал пять обостряющих передач, что для нападающего топовый уровень, а по общему количеству пасов в два раза превзошёл Мусу (который в том числе и благодаря объёму работы партнёра забил дважды) и в два с половиной — оппонента из «Краснодара» Вандерсона. В той же игре с «Арсеналом» у Чалова два обостряющих паса, один из которых стал голевой передачей. В матче с «Уфой» — четыре обостряющие передачи.

И матч с «Уфой» здесь самый показательный. Я напоминаю, что на чемпионате мира нам играть в группе с Египтом Саудовской Аравией , которые с огромной радостью отдадут нам мяч и замкнутся на своей половине поля, как это делает в матчах с сильными соперниками «Уфа». Соответственно на поле нужны футболисты, которые сумеют действовать перед штрафной и между линиями нестандартно — отдавать передачи и движением вскрывать зоны. Попытка сыграть через высокого нападающего в последней трети поля у нас уже была на Евро во Франции — все поняли, что в современном футболе это не вариант (и это смывает последний хилый аргумент за Заболотного в ростере на чемпионат мира). Нам нужны нападающие поддержки, способные создавать моменты.

И вот это уже переводит Чалова в разряд сравнения не с Заболотным, а, скажем, с Миранчуками. Нынешняя форма Фёдора такова, что он готов как минимум побороться с ними за место в составе, а потому с тактической точки зрения нет ни одного аргумента, по которому Чалову не найдётся места хотя бы в расширенном списке национальной команды. Ментально-человеческий фактор тоже вроде бы мимо — скандалов с Фёдором замечено не было, отношений с Черчесовым у него как таковых и нет, с другими игроками сборной он не в конфликте.

А это означает одно. Черчесов просто обязан рассмотреть его кандидатуру, и если этого не произойдёт, к нему возникнут логичные вопросы. И дело не в сравнении с нулём весенних голов, а в том, что нападающий ЦСКА показывает футбол уровня сборной.