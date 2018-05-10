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Тестирование на знание закона сдал один из пяти кандидатов на пост директора нижегородского Фонда капремонта МКД
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Тестирование на знание закона сдал один из пяти кандидатов на пост директора нижегородского Фонда капремонта МКД 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Тестирование на знание закона сдал один из пяти кандидатов на пост директора нижегородского Фонда капремонта МКДМинистерство строительства и ЖКХ России подвело итоги тестирования кандидатов на замещение должности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». Для успешного прохождения тестирования кандидатам на эту должность необходимо было набрать минимум 45 баллов, ответив на 50 вопросов из 170 возможных за 60 минут. Тестирование проводилось в дистанционном режиме в автоматизированной системе.
Тестирование успешно прошел Геннадий Дурдаев, набрав 47 из 50 возможных баллов. Остальные претенденты не получили необходимого проходного балла: заместитель генерального директора Нижегородского фонда капитального ремонта Владимир Никифоров набрал 44 балла, бывший генеральный директор домоуправляющих компаний Советского и Ленинского районов Нижнего Новгорода Валерий Архипов — 40 баллов, бывший генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго»Андрей Мельников — 38 баллов, бывший генеральный директор фонда капремонта Московской области Олег Большаков — 37 баллов.
Напомним, что Геннадий Дурдаев исполняет обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области с 12 февраля 2018 года.
После проведения квалификационного экзамена будет назначено итоговое заседание комиссии (предварительно — на май), по итогам которого Нижегородский Фонд капитального ремонта МКД получит нового руководителя.
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