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Банк ВТБ улучшил условия по автокредитам
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Банк ВТБ улучшил условия по автокредитам 

Банки.ру 2 часа назад
Банк ВТБ улучшил условия по кредитным программам на покупку новых автомобилей. Теперь процентная ставка по тарифу «Специальное предложение» для автомобилей марки Jaguar и Land Rover (список опубликован на сайте) находится в диапазоне от 3,2% до 11% годовых (ранее от 6% до 12% годовых).
Для приобретения машины марки Suzuki (Vitara, Sх4) ставка по займу была снижена на 0,5—2 процентного пункта, и она находится в интервале от 4,5% до 12,4% годовых.
Продуктовый виджет
Кредит на приобретение новых транспортных средств марки Lifan (кроме Lifan Murman) теперь выдается по ставке от 10,5% до 16% годовых (ранее от 10,7% до 18% годовых).
Для получения кредита заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости ТС. Снизить размер процентной ставки на 2—4 п. п. можно за счет оформления личного страхования при кредитовании автомобилей марки Suzuki или Lifan.
Максимальная сумма займа варьируется от 1 млн рублей до 9 млн рублей в зависимости от выбранной программы. Максимальный срок кредита может достигать пять лет (при кредитовании автомобилей Jaguar или Land Rover — семь лет).
«Получить займ на покупку новой иномарки Jaguar, Land Rover и Suzuki также возможно по двум документам, в этом случае процентная ставка будет увеличена на 0,5—1 процентного пункта. Все условия кредитных программ действуют при оформлении полиса каско», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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