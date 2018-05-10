«Поход на Москву»: иностранные инвесторы «рублем» отреагировали на потенциал российской экономики

"Нужно понимать, что любой рейтинг — достаточно условный, его результаты во многом зависят от факторов, которые организаторы сравнительного анализа заложили в качестве весомых критериев. С одной стороны, выход Москвы в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности — это хорошо, но с другой сложно понять, насколько повышение на две позиции существенно в реальности. Возможно, сменились некие формальные условия или у конкурентов по рейтингу положение ухудшилось.

Однако в прошлом году произошел переход российской экономики от спада к пусть небольшому, но росту. Это, естественно, не могло не получить отражения во многих показателях, в том числе рейтингах инвестиционной привлекательности. И рецессия была довольно длительной, в несколько лет. На этом фоне переломный 2017 год дал толчок к определенным процессам, которые находят свое отражение в международной сравнительной аналитике", — отмечает аналитик.

"Оценить, насколько долгосрочен тренд роста инвестиционной привлекательности столицы, невозможно. Это влияние чисто макроэкономических факторов — показатели падали несколько лет, а в прошлом году эту тенденцию преломили. Каким-то образом это отразилось на рейтингах, что очень хорошо. Сегодняшняя ситуация не гарантирует роста в будущем, а является позитивным фактором сейчас. Чтобы ситуация изменялась в лучшую сторону, нужны определенные дополнительные усилия.

Если же брать ситуацию по стране, то инвестиционная привлекательность России существенно отстает от столичной. Вывести на государственном уровне наиболее перспективные для развития отрасли обычно возможно на фоне значительного роста экономики. В РФ рост достаточно слабый, что мешает расстановке приоритетов. И связано это с тем, что темпы роста мировой экономики тоже достаточно умеренные", — подчеркивает экономист.

Новые перспективы

Рейтинг самых привлекательных для иностранных инвестиций городов Европы раз в два года составляет аналитическое подразделение Financial Times. Основным источником данных для рейтинга служат ресурсы издания, исследующие прямые иностранные вложения. При составлении рейтинга используется 10-балльная система оценки по 97 показателям, которые разделены на пять групп — экономический потенциал, сфера труда, издержки ведения бизнеса, инфраструктура, благоприятность среды для ведения бизнеса.

В списке Восточной Европы Москва второй раз подряд заняла первое место, в тройку лидеров с ней вошли Варшава и Бухарест . «Реализуя комплексную программу поддержки инвестиций, Москва успешно вышла на уровень ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса. А благодаря многочисленным льготам и преференциям, предоставляемым городом, работать в Москве инвестору выгоднее. Во многом поэтому Москва ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в Россию», — добавил Ефимов.

"Многие аналитики склонны полагать, что в мировой экономика на горизонте одного-трех лет весьма вероятен новый экономический кризис. Просто исходя из того, что такие процессы цикличны, и подходит время очередного спада. А в этой ситуации выигрышная стратегия — переждать сложное время, располагая деньгами. Если этот сценарий оправдается, цены на многие активы в России упадут, и появится возможность существенно пересмотреть экономические приоритеты, «перезагрузив» российскую экономику.

Сейчас Запад отказывает России в инвестициях — именно для этого предназначены санкции США , в меньшей степени — Европы. Потому РФ перестраивает свою активность под другие рынки, в первую очередь на Востоке. Именно для этого создавалось объединение БРИКС — Москва хочет максимально усилить финансовое сотрудничество с Индией, Китаем и другими государствами Востока.

На мой взгляд, это будет достаточно трудно, в первую очередь из-за менталитета этих государств. За исключением отдельных проектов, Восток традиционно не является большим инвестиций донором — тот же Китай предпочитает держать большую часть своих международных инструментов держать в бумагах США. Восток привык вкладывать в сверхнадежные активы, а риски вложений в РФ выше, чем в Америку. А высокорискованные предложения для инвестора можно найти и в самих регионах Востока, потому за конкурентоспособность на новых направлениях России еще предстоит побороться", — заключает Сергей Хестанов.