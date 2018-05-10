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Академик Валерий Черешнев проведет химический диктант на Урале
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Академик Валерий Черешнев проведет химический диктант на Урале 

ТАСС 1 час назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Российского общества иммунологов, основатель Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения (УрО) РАН академик Валерий Черешнев проведет 12 мая в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге Первый Всероссийский химический диктант, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.
"В субботу впервые в Екатеринбурге пройдет Всероссийский химический диктант, организатором выступит УрФУ. Его проведет российский ученый-иммунолог, профессор, основатель Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, президент Российского общества иммунологов академик Валерий Черешнев. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов", — говорится в сообщении.
Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. «Принять участие в диктанте может любой желающий, кому важно и интересно проверить свои знания в химии», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе корпорации «Российский учебник», которая вместе с МГУ и Ассоциацией учителей и преподавателей химии является организаторами акции, сообщили, что всего в России для участия в диктанте зарегистрировано уже более 460 площадок из 71 региона. Кроме того, диктант можно будет пройти онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта. Онлайн-диктант продлится до 14 мая включительно.
Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. При этом, чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.
Иммунолог Черешнев — основатель и первый директор Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, специалист в области экологической иммунологии. Черешнев возглавлял исследования по установлению основных закономерностей нарушений иммунного гомеостаза при воздействии на организм негативных экологических факторов.
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