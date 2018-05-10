Мирча Луческу: «Я зол на Манчини»

— Да, я зол на Манчини, — цитирует Sporturilor Луческу. — Это неприемлемо для профессионала. Причем это не первый случай, когда Манчини поступает подобным образом. В 2008 году мы проиграли с «Шахтером» «Барселоне», и тут же прилетел Манчини со своими агентами. Я тогда хотел уйти из клуба, в том числе из-за поведения Манчини. Но президент меня уговорил остаться.