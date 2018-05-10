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Акция «Свеча памяти», возложение цветов и митинг прошли в Губкинском университете в честь Дня Победы
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Акция «Свеча памяти», возложение цветов и митинг прошли в Губкинском университете в честь Дня Победы 

Вестник района Гагаринский 22 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
7 мая на территории РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялось шествие и возложение цветов к подножию монумента Славы губкинцам. Мероприятие было организовано управой Гагаринского района при поддержке руководства Губкинского университета, профсоюзной организации и сотрудников военной кафедры.
На акции «Свеча памяти», которая прошла у главного входа в университет, каждый губкинец смог зажечь свечу в память о погибших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны, а также присутствующие исполняли музыкальные произведения на акции «Час военной песни».
Далее состоялось праздничное шествие, которое возглавляли руководитель администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Фролова, глава управы Гагаринского района Евгений Вишняков, председатель Совета ветеранов Гагаринского района Валентина Белоус и директор Центра молодежных инициатив Губкинского университета Лидия Ермолаева.
После возложения венков в ДК «Губкинец» состоялся митинг, посвященный Дню Победы. С торжественной речью выступили руководитель дирекции по управлению и развитию кампуса Петр Анисимов, глава управы Гагаринского района Евгений Вишняков, руководитель администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Фролова и председатель Совета ветеранов Гагаринского района Валентина Белоус.
По окончанию митинга состоялся праздничный концерт, подготовленный администрацией муниципального округа Гагаринский и творческим коллективом ДК «Губкинец».
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