Акция «Свеча памяти», возложение цветов и митинг прошли в Губкинском университете в честь Дня Победы

7 мая на территории РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялось шествие и возложение цветов к подножию монумента Славы губкинцам. Мероприятие было организовано управой Гагаринского района при поддержке руководства Губкинского университета, профсоюзной организации и сотрудников военной кафедры.

На акции «Свеча памяти», которая прошла у главного входа в университет, каждый губкинец смог зажечь свечу в память о погибших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны, а также присутствующие исполняли музыкальные произведения на акции «Час военной песни».

Далее состоялось праздничное шествие, которое возглавляли руководитель администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Фролова , глава управы Гагаринского района Евгений Вишняков , председатель Совета ветеранов Гагаринского района Валентина Белоус и директор Центра молодежных инициатив Губкинского университета Лидия Ермолаева.

После возложения венков в ДК «Губкинец» состоялся митинг, посвященный Дню Победы. С торжественной речью выступили руководитель дирекции по управлению и развитию кампуса Петр Анисимов , глава управы Гагаринского района Евгений Вишняков, руководитель администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Фролова и председатель Совета ветеранов Гагаринского района Валентина Белоус.

По окончанию митинга состоялся праздничный концерт, подготовленный администрацией муниципального округа Гагаринский и творческим коллективом ДК «Губкинец».