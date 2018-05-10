Появилась гигапиксельная панорама «Бессмертного полка» 

Проект Gigarama подготовил гигапиксельную панораму акции «Бессмертный полк», прошедшей 9 мая на Красной площади в Москве.
Интерактивные снимки позволяют увидеть вблизи почти каждого из миллиона участников шествия в честь великих героев.
На гигапиксельных фото можно рассмотреть каждый портрет, каждую деталь, найти родственников, друзей, президента Владимира Путина с портретом отца, израильского премьера Биньямина Нетаньяху или самого себя и отметить на панораме.
Gigarama делала снимки в разрешении более чем 20 миллионов пикселей каждые несколько минут с 15:00 до 19:46.
Проект Gigarama впервые в России применил технологию гигапиксельной съёмки массовых мероприятий и стал средством коммуникации людей, объединённых общими событиями.