Появилась гигапиксельная панорама «Бессмертного полка»

Проект Gigarama подготовил гигапиксельную панораму акции «Бессмертный полк», прошедшей 9 мая на Красной площади в Москве

Интерактивные снимки позволяют увидеть вблизи почти каждого из миллиона участников шествия в честь великих героев.

На гигапиксельных фото можно рассмотреть каждый портрет, каждую деталь, найти родственников, друзей, президента Владимира Путина с портретом отца, израильского премьера Биньямина Нетаньяху или самого себя и отметить на панораме.

Gigarama делала снимки в разрешении более чем 20 миллионов пикселей каждые несколько минут с 15:00 до 19:46.