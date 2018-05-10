В Москве стартовала Континентальная футбольная лига 

9 мая в Москве стартовал третий розыгрыш Континентальной футбольной лиги, в которой в этом году принимают участие 54 команды, включая коллективы из Италии, Испании, Турции, Туниса, Индии, Болгарии, Казахстана и Азербайджана.
На поле «Сетунь Парка» в первый день «Клубного чемпионата мира по футболу 8х8» вышли Андрей Каряка (ЦДКА, Москва), Алексей Медведев, Константин Головской (оба — «Титан», Москва), Сергей Скобляков («Мегатитан», Москва), Евгений Шпедт («Джокер», Новосибирск), Олег Кожанов («ДостаЕвский», Санкт-Петербург), Камиль Агаларов («Дарго», Дагестан). Также ожидается, что в составе обнинской «Техносилы» выступит Роман Павлюченко.
Групповой этап продлится ещё два дня, а 12 и 13 мая команды разыграют плей-офф со стадии 1/16 финала.