В Москве стартовала Континентальная футбольная лига

Испании, Турции, Казахстана и Азербайджана. 9 мая в Москве стартовал третий розыгрыш Континентальной футбольной лиги, в которой в этом году принимают участие 54 команды, включая коллективы из Италии Туниса , Индии, Болгарии

Групповой этап продлится ещё два дня, а 12 и 13 мая команды разыграют плей-офф со стадии 1/16 финала.