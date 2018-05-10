Власти Рузы планируют капитальный ремонт исторической части города

"У нас в планах заняться капитальным ремонтом исторической части по улице Солнцева, провести работы по реставрации исторических зданий в центре города", — сказал он.

Округ подал комплект документов на конкурс в рамках федеральной программы «Малые города». В случае победы Руза сможет получить необходимые для реализации вышеуказанных планов средства в следующем году.

В то же время, отметил Тарханов, в округе ужесточили требования для собственников к содержанию зданий в исторической части города. По его словам, за последнее время выданы десятки предписаний о ликвидации нарушений.

"Данная работа проводится, в том числе, в рамках подготовки к 690-летию Рузы, которое будет отмечаться в августе", — пояснил глава округа. Речь идет, прежде всего, о незаконной рекламе на фасадах домов, а также прочих действиях, портящих исторический облик зданий.

Благоустройство к юбилею

Ранее Тарханов сообщил ТАСС, что в юбилейный год уже летом начнут обустраивать зону отдыха около Георгиевского пруда, площадь перед Центром культуры и искусств, пешеходную зону «Рузский Арбат», а также площадь у здания окружной администрации. На эти цели правительством Московской области выделено 198 млн рублей в рамках программы «Малые исторические города», отметил глава округа.

Он напомнил, что 690-летие Рузы местные власти рассматривают не просто как юбилей, а как большой инфраструктурный проект, который даст новый толчок к развитию города. В целом, по словам Тарханова, в рамках юбилея, празднование которого будет с 17 по 19 августа, запланировано около 30 мероприятий, проектов и программ.

Также к 690-летию города планируется установить памятник Ивану Калите , заложившему основу объединения русских земель вокруг Москвы. «Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита мог быть уроженцем Рузского края», — сказал Тарханов. По его словам, сам памятник, изготавливаемый за счет инвестора, будет готов в августе.