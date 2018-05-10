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Мэрия Москвы раскритиковала оценки пробок от «Яндекса»
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Мэрия Москвы раскритиковала оценки пробок от «Яндекса» 

Мослента 25 минут назад
Фото: Авторамблер
Столичная мэрия считает несправедливыми оценки загруженности дорог сервисами «Яндекса», заявил телеканалу РБК заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его мнению, справедливее указывать не баллы, а среднюю скорость движения. «Для многих и автомобилистов и пассажиров городского транспорта и просто для людей этот показатель более понятен и очевиден, чем какие-то баллы, которые чему-то соответствуют», — полагает чиновник.
Ликсутов отметил, что если в 2007 году оценка пробок в семь баллов соответствовала средней скорости в 20 километров в час, то сейчас это уже 22–23 километра в час.
Искать компромисс с «Яндексом» по этому вопросу, по его словам, бесполезно.
18 апреля «Яндекс» зафиксировал 10-балльные пробки на улицах столицы. С такой оценкой не согласились в Центре организации дорожного движения: там заявили, что подобный показатель не отражает реальную картину с дорожным движением в городе. В ЦОДД привели данные, согласно которым в самый загруженный период скорость движения городского транспорта составляла 23 километра в час. В организации высказали мнение, что такой обстановке соответствует оценка в девять баллов. Также отмечалось, что в тот день в Москве были ливни.
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