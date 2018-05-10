Ректор Кировского медуниверситета отчитался о доходах

На сайте Кировского государственного медицинского университета появилась информация о доходах и имуществе руководства вуза за прошлый год.

Согласно декларации, и. о. ректора КГМУ Лев Железнов за 2017 год заработал 1,6 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров, недостроенный дом, гараж, доля в квартире (56, 4 кв. метров) и автомобиль Kia Soul. Жена Железнова пополнила семейную копилку на 727 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира (52,7 кв. метров) и доля в квартире (56, 4 кв. метров).

И.о. проректора по учебной работе Евгений Касаткин заработал на 100 тысяч меньше, чем его шеф — 1,5 млн рублей. Касаткин задекларировал только долю в квартире (63, 7 кв. метров). Его жена владеет второй половиной квартиры и собственным жильем — квартирой площадью 91,5 кв. метров. Она в прошлом году заработала 548 тыс. рублей.

Максим Разин, и.о. проректора по научной и инновационной работе КГМУ, за 2017 год получил 1,5 млн рублей. Разину принадлежит квартира (84,9 кв. метров) и автомобиль KIA Spektra. Его жена заработала 428 тыс. рублей, она своего имущества не имеет.

Проректор по воспитательной и социальной работе Лариса Копысова задекларировала 1,4 млн рублей доходов. Ей принадлежит участок (1,1 тыс. кв. метров), квартира (98,7 кв. метров), гараж и автомобиль Kia Rio. У мужа Копысовой, который прошлом году заработал 180 тыс. рублей, есть только машина Opel Astra.

И.о. проректора по медицинской деятельности Сергей Ашихмин при годовом доходе в 1 млн рублей владеет участком площадью 720 кв. метров, квартирой (69,4 кв. метров) и машиной Mitsubishi Outlender. Его жене, заработавшей 232 тыс. рублей, принадлежит доля в квартире (47 кв. метров) и автомобиль Volkswagen Polo.

Павел Кошкин , и.о. проректора по административно-хозяйственной работе, заработал 846 тыс. рублей. Имущества у самого Кошкина нет. Зато его жена владеет земельным участком (1,2 тыс. кв. метров), домом (105 кв. метров) и квартирой (131 кв. метр). Супруга Кошкина заработала в прошлом году 1,5 млн рублей.

Главбух КГМУ Светлана Махнева за прошлый год получила 1 миллион рублей. Ей принадлежит только автомобиль Ford Fiesta.